متهم فى 20 قضية، سقوط مقاول هارب من المؤبد بالمعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من من ضبط مقاول هارب من حكم بالمؤبد و20 قضية أخرى في منطقة المعصرة.

هارب من حكم مؤبد بالمعصرة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة يفيد بتحديد مكان إختباء مقاول مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات" وسبق اتهامه فى 20 قضية، بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.