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حوادث

متهم فى 20 قضية، سقوط مقاول هارب من المؤبد بالمعصرة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من من ضبط مقاول هارب من حكم بالمؤبد و20 قضية أخرى في  منطقة المعصرة.

 

هارب من حكم مؤبد بالمعصرة 

 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة يفيد بتحديد مكان إختباء  مقاول مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات" وسبق اتهامه فى 20 قضية، بدائرة القسم.


 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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