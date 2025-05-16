هؤلاء لا ينطبق عليهم قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

استثنى مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، من الخضوع لشروط الاختصاص في إصدار الفتوى.

ورد ذلك في المادة 6 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل أيام.

موقف الوعاظ في الأزهر الشريف وأئمة المساجد من شروط الفتوى الشرعية

وتنص المادة على: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.

واستجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمقترح الأزهر الشريف، بتعديل المادة 3 والتي تتعلق بالجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية

وأصبح نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.

وكانت المادة (3) تنص على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

سريان قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وتنص المادة (1) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

كما تنص المادة 2 من مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.

الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.

الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.

الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.

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