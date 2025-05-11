الأحد 11 مايو 2025
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سياسة

النواب يستجيب للأزهر بإضافة 3 مواد مستحدثة بقانون تنظيم الفتوى

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

 

الموقف من عدم اجتياز اختبارات إصدار الفتوى 

وجاء المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي:

 

مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

الربط الإلكتروني لتنظيم الفتوى الشرعية 

مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص.

 

 

يشار إلى أن مقترح المادة المستحدثة 2 المقدمة من الأزهر الشريف، كانت تشترط عدم التقدم إلا بعد عامين، إلا أن وزير الأوقاف طالب بتخفيض المدة لعام واحد، وهو ما استجاب له الأزهر الشريف،ووافق عليه مجلس النواب.

 

 

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