سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور محطة المعالجة الغربية للصرف الصحي بالإسكندرية

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية "أنجلينا إيخهورست" سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، خلال زيارتها إلى محطة المعالجة الغربية، والتي تُعد من أبرز مشروعات تطوير وتوسعة محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة

وكان في استقبالها اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات الشركة.

ورافق السفيرة خلال الزيارة كل من سفير سلوفينيا بالقاهرة "ساشو بودلسنيك"، وممثل بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة "جويدو كلاري"، وذلك تأكيدًا على دعم المؤسسات الأوروبية المتواصل لجهود مصر في تحسين البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي.

وخلال جولتها التفقدية، استمعت السفيرة إلى شرح تفصيلي حول الأعمال الجارية لتطوير المحطة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المياه المعالجة لتتوافق مع أعلى المعايير البيئية والصحية الدولية. ويأتي هذا المشروع بدعم فني وتمويلي من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروعات التعاون التنموي الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وحماية الموارد البيئية.

وفي كلمته، أكد اللواء "محمود نافع" أن زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي اليوم تعكس حجم الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير محطة المعالجة الغربية يُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار في مستقبل مستدام يحافظ على صحة المواطنين ويحمي البيئة.

كما أعرب عن تقديره للدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة جهودها في تنفيذ وتطوير المشروعات وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية.

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