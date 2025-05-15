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رياضة

موعد مباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي

فريق الشباب،فيتو
فريق الشباب،فيتو

الدوري السعودي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض لمواجهة صعبة مع نظيره الشباب مساء اليوم الخميس، ضمن  منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي وذلك على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة الرياض ضد الشباب في دوري روشن 


ومن المقرر أن تقام مباراة الرياض ضد الشباب اليوم الخميس في تمام الساعة 7:05 مساءً بتوقيت كل من القاهرة.

ويسعى نادي الرياض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث، بينما يأمل فريق الشباب في مواصلة الانتصارات والحفاظ على مستواه المميز في البطولة التي شهدت تنافسًا قويًا بين الأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الرياض والشباب


ويمكن متابعة مباراة الرياض والشباب عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، التي تُعتبر الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12523
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6


وتشكل مواجهة الرياض والشباب فرصة كبيرة لتحديد مراكز الفريقين في جدول الدوري، حيث يتطلع نادي الرياض لمواصلة تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج إيجابية للهروب من مناطق الخطر إذا كان قريبًا منها، بينما يسعى الشباب لاستغلال هذه المباراة لتعزيز مركزه ضمن الكبار في ترتيب دوري روشن.

 

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