رئيس جامعة جنوب الوادي يشدد على ضرورة الإسراع في خطوات تطوير العيادات

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى،التابعة لمحافظة قنا، اجتماعًا لمتابعة سير العمل فى تطوير عيادات منتسبى الجامعة التابعة للمستشفى الجامعى.

حضر الاجتماع كل من الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بالجامعة والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور حمدى تمام الأستاذ بكلية الطب والدكتور أحمد على عامر مدير برنامج الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية والدكتورة زينب الطيب مدير العيادات الخارجية لمستشفيات قنا الجامعية، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الجامعية للجمهور ولمنتسبى الجامعة وفي ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعكس رؤية مصر 2030.



وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الجامعة بالحاضرين مشيدًا بالجهود المبذولة من قبلهم والتجاوب البنّاء في سبيل إنجاح العديد من المشروعات التى تقدم الخدمات الطبية التعليمية عالية الجودة.

تعزيز خدمات الرعاية الصحية

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الإسراع في خطوات تطوير العيادات، منوهًا الى ان جامعة جنوب الوادى تسعى بصفة مستمرة إلى دعم الكفاءات والمهارات الطبية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، ودفع عجلة التطوير والابتكار في المجال الطبي وتقديم خدمات متطورة تتسم بالكفاءة والفاعلية وحسن استثمار الموارد المتاحة.

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