محافظ الدقهلية: حركة تدوير وتغيير لرؤساء ونواب المراكز والمدن والأحياء ومنح الفرصة للشباب (صور)

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم بالصحفيين والإعلاميين، ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية، في الاجتماع الدوري لهم، بحضور الكاتب الصحفي حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، وإيهاب نظيم وكيل اللجنة النقابية.

واستهل "مرزوق" اللقاء بالترحيب بالحضور من الصحفيين والإعلاميين، معربًا عن تقديره لجهودهم، ومؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حريص على التواصل مع رجال الصحافة والإعلام من كل المؤسسات لتوضيح الحقائق، ونشر الوعي لدى المواطنين، وأكد على حرصه الدائم على الالتقاء مع رجال الإعلام والصحافة باعتبارهم شركاء مع الجهاز التنفيذي في العمل العام، مشيرًا إلى أنهم شركاء في العمل الوطني ومرآة الحقيقة ولسان حال المواطنين، ودورهم الحيوي في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق للمواطنين، وتصحيح المعلومات المغلوطة.

خلال اللقاء استعرض محافظ الدقهلية عددًا من الموضوعات والمشروعات التي تهم المواطنين من أبناء الدقهلية، سواء التي تم تنفيذها أو جارٍ الانتهاء منها، في إطار خطة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مختلف القطاعات والمجالات، واستمع في حوار مفتوح إلى مقترحات ومطالب الصحفيين والإعلاميين التي تهم المواطنين ووعد بالعمل علي تلبيتها وتحقيقها من خلال الأجهزة التنفيذية في مختلف القطاعات الخدمية.

التعامل مع الصحافة والإعلام بكل شفافية وصدق من أجل صالح المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية حرصه الدائم على تأكيد التعامل مع الصحافة والإعلام بكل شفافية وصدق من أجل صالح المواطنين في جميع أنحاء المحافظة، وأوضح أن 80% من يومه بين المواطنين في الشارع ليطمئن بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع ويستمع لجميع مشكلات وتطلعات المواطنين والعمل الفوري على حلها وتحقيق آمالهم ومطالبهم.

حركة تدوير وتغيير رؤساء ونواب المراكز والمدن والأحياء

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن حركة تدوير وتغيير رؤساء ونواب المراكز والمدن والأحياء يكون الاختيار فيها وفقا لعدة معايير تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، فضلا عن معايير أخرى تتعلق بالأشخاص المختارين سواء لتسكينهم رؤساء مراكز ومدن وأحياء ونواب، في مقدمتها القدرة على الإدارة وضبط النفس في التعامل مع الموظفين أو المواطنين.

منح الفرصة للكوادر الشابة للصعود والتدرج الوظيفي

وأكد محافظ الدقهلية أنه يمنح الفرصة للكوادر الشابة للصعود والتدرج الوظيفي وأن هذا بدا واضحا في إختيار عدد من النواب وتصعيدهم ليكونوا رؤساء مراكز ومدن وأحياء ويأخذوا فرصتهم الميدانية التي يثبت فيها كل منهم وجوده ويبرز قدراته على العمل التنفيذي.

وأشار "مرزوق" إلى اهتمام الدولة البالغ بالانتهاء من ملفات التصالح والرد على نقاط المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات على أراضي الدولة والحملات المكثفة لضبط الأسواق ومراقبتها، موضحا الجهود التي بذلتها المحافظة في هذه الملفات على مدار الفترة الماضية وما كان هناك من تحديات تم التغلب عليها للوصول فيها إلى أعلى معدلات الإنجاز في هذه الملفات.

كما تناول المحافظ جهود المحافظة في العديد من المشروعات الجاري العمل بها في مقدمتها حديقة الحيوان وحديقة شجرة الدر، ومراحل التنفيذ وأعمال التطوير بهما، مؤكدا أن الموقف حاليا هو الانتهاء من التصميم النهائي لأعمال التطوير وجاري العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء التنفيذ من قبل الشركة القائمة على الأعمال بهما.

وقال محافظ الدقهلية:" نولي ملف النظافة أهمية خاصة والمحافظة بكامل أجهزتها تضعه في المرتبة الأولى للأولويات، لما يمثله من أهمية لدى المواطن وما يعكسه من مظهر حضاري للمدن والقرى، مؤكدا أن جولاته الميدانية المستمرة بنطاق المحافظة هي للتواصل مع المواطنين، والوقوف على حقيقة الأوضاع على الطبيعة وبالفعل ولمسنا تحسن معدلات خدمات النظافة المقدمة للمواطنين، وأكد أنه ودلا مبرر لأي تقصير في هذا القطاع الحيوي الهام الذي يمس الحياة اليومية للمواطن.

وتناول محافظ الدقهلية المراكز التكنولوجية وأكد أنها تقدم دورا بارزا في إنجاز ملفات التصالح والمتغيرات المكانية ومخالفات البناء والتعديات، مشيرا إلى وجود لجنة فنية مختصة بالإشراف والمتابعة اليومية لعمل منظومة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والتعامل الفوري مع أي تقصير أو إهمال تحقيقا لمصالح المواطنين.

يقتحم المشاكل ويواجهها بكل الجهود والإجراءات

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يقتحم المشاكل ويواجهها بكل الجهود والإجراءات مشيرا إلى الاتفاق مع وزير التموين بعدم غلق المخابز المخالفة، عملا على توفير الخبز للمواطنين في المقابل يتم تغليظ العقوبات المالية على أصحابها، مضيفا أنه خلال شهر واحد فقط تم تحصيل غرامات مالية على المخابز المخالفة بلغت 80 مليون جنيه يتم عودتها مرة أخرى للمواطن من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في القطاعات المختلفة.

مشروع موقف سندوب المجمع والذي سيضع حلولا لمشاكل المواقف العشوائية

كما تطرق محافظ الدقهلية للحديث عن مشروع موقف سندوب المجمع والذي سيضع حلولا لمشاكل المواقف العشوائية، كما أشار إلى أن جاري الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لخمس مراكز ومدن هم مركز ميت غمر وأجا والمنزلة والسنبلاوين وبلقاس بواقع 249 قرية، كذلك أشار إلى إعادة تشغيل الأتوبيس النهري في ثوبه الجديد قبل عيد الأضحى المبارك.

وكلف محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة لبحث إنشاء كباري مشاة بطريق سندوب الجامعة السريع لمنع وقوع حوادث من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المرور والجهات المعنية، وأوضح أنه سيتم تشغيل فرع البنك الزراعي بقرية قلابشو مركز بلقاس خلال الأشهر القليلة القادمة فور الحصول على موافقة البنك المركزي.

وتناول محافظ الدقهلية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة التي يتطلع إليها المواطنون، وأكد أنه لن يترك ملفا بدون وضع الحلول له، من أجل صالح المواطنين والسعي لتلبية وتحقيق مطالبهم المشروعة، واحتياجاتهم الملحة مؤكدا أن التعامل يتم مع الملفات حسب أولوية الموضوعات.

في ختام اللقاء وجه الصحفيين والإعلاميين الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على حرصه واهتمامه الكبير والدائم باللقاء الدوري معهم، وعلى الجهود التي يبذلها بشخصه أو عن طريق الأجهزة التنفيذية في جميع المجالات لتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم والتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجههم.

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