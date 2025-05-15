الخميس 15 مايو 2025
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ثقافة وفنون

طرح أغنية "ترقصي" لراغب علامة اليوم

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

أعلن النجم اللبناني راغب علامة عن طرح أغنيته الجديدة “ترقصي” اليوم الخميس الموافق 15 مايو على جميع منصات الموسيقى واليوتيوب.

أغنية راغب علامة الجديدة 

أغنية راغب علامة الجديدة ترقصي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح علي.

أغنية التقيل تقيل

ومؤخرًا طرح راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان"التقيل تقيل"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتقوم ببطولة الكليب الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

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