عبد الرزاق حمد الله يطارد كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي الدوري السعودي

الدوري السعودي، واصل المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم فريق الشباب السعودي تألقه، بعدما سجل هدفين في مباراة أهلي جدة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لدوري روشن للمحترفين.

عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفين في أهلي جدة

وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 33 من عمر اللقاء المقام على ملعب نادي الشباب.

وأحرز اللاعب المغربي الهدف الثالث في الدقيقة 65 من عمر اللقاء ليعزز تقدم فريقه قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 77.

وكان الشباب قد تقدم بهدف محمد فؤاد في الدقيقة 26 بينما أحرز للأهلي لاعبه الإسباني جابرييل فيجا في الدقيقة 36.

وتقدم اللاعب المغربي المخضرم إلى المركز الثاني في سباق ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 21 هدفًا.

ويبتعد حمد الله بفارق هدفين فقط عن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي والذي سجل 23 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو – النصر (23 هدفًا)

عبد الرزاق حمد الله – الشباب (21 هدفًا)

إيفان توني – الأهلي (20 هدفًا)

كريم بنزيما – الاتحاد (20 هدفًا)

جوليان كينونيس – القادسية (19 هدفًا)

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