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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الخميس 15 مايو 2025. 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% عند مستوى 31896 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24%  عند مستوى 39681 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22%  عند مستوى 14293 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.27% عند مستوى 9456 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 12809 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% عند مستوى 3282 نقطة.

تعاملات الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.255 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 31827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39586 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14262 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9430 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3277 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.

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