الثلاثاء 13 مايو 2025
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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز وخسارة الزمالك

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز وخسارة الزمالك

ترتيب الدوري المصري، واصل النادي الأهلي تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل.

 

وفاز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي، كما فاز بيراميدز أمام الزمالك 1-0 بهدف إبراهيم عادل في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري لمجموعة التتويج.

 

نتائج الجولة السادسة لمجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري

فاركو 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا 0-1 الأهلي 

الزمالك 0-1 بيراميدز

حرس الحدود 1-1 البنك الأهلي 

 

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل 

1- الأهلي  52 نقطة  

2- بيراميدز  50 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة  

7- فاركو  31 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  23 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري 

نظام الدوري المصري

 ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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