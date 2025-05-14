الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب يشكر أمير قطر وزوجته، ويؤكد: سنفعل أمورًا تسركم قريبا

أمير قطر وترامب،
أمير قطر وترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع أمير قطر في الدوحة، أن أمريكا ستفعل لقطر أمورا تسرها، مؤكدا أن تميم بن حمد قائد عظيم.

ترامب يوجه الشكر لأمير قطر وزوجته ويؤكد: سنفعل أمورًا تسركم قريبا

ووجه ترامب الشكر لأمير دولة قطر وعقيلته على الترحيب الجميل، مضيفًا: “أتشرف بأنني أول رئيس أمريكي يزور دولة .

وتابع: قطر والولايات المتحدة تربطهما علاقات قوية نتوقع أن تتعزز، نظرا لأن الأولى لديها قائد عظيم وأسرة حاكمة رائعة.


وقال ترامب إن أمير دولة قطر هو الذي جعل هذا البلد يفخر بكل الإنجازات التي تحققت، مضيفًا: أبليتم بلاء حسنا في ما يتعلق بالإنجازات التي تحققت في بلادكم، مضيفا أن علاقاتنا مع قطر وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ.

ونجحت دولة قطر في التفاوض من أجل إخراج آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة وهو عيدان ألكسندر.

وأوضح ترامب: نحاول التوصل إلى اتفاق مع إيران لكن عليهم أن يسرعوا الخطى، متابعًا أتطلع إلى مساعدة دولة قطر لنا في معالجة الوضع مع إيران.

واختتم: “نأمل أن تساعدنا قطر في ما يتعلق بإيران فربما ننجح في إنقاذ ملايين الأرواح ولا نريد خروج الأمور عن السيطرة”.

 

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة أمير دولة قطر

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