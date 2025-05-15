الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سرقة سيارة شرطة خلال اجتماع أمني في دولة عربية

سيارة بوكس فى السودان،
سيارة بوكس فى السودان، فيتو

شهدت محلية وادي حلفا في السودان حادثة غير مألوفة تمثلت في سرقة سيارة شرطة من نوع “بوكس” تعود ملكيتها لمدير الشؤون المالية بالمحلية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية الذي كان منعقدًا في تلك الأثناء، هذه الحادثة أثارت استغراب الحضور، حيث كان الاجتماع يهدف إلى مناقشة قضايا أمنية هامة تتعلق بالمنطقة، مما جعل وقوع مثل هذا الحادث في هذا التوقيت أمرًا مثيرًا للدهشة.

 تكثيف جهودها للعثور على السيارة المسروقة وتحديد هوية الجاني

في أعقاب الحادث، بدأت فرق المباحث في تكثيف جهودها للعثور على السيارة المسروقة وتحديد هوية الجاني، وقد تم استدعاء عدد من الشهود الذين كانوا متواجدين في الاجتماع، حيث تم أخذ إفاداتهم في محاولة لفهم ملابسات الحادث، كما تم مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمكان الاجتماع، في خطوة تهدف إلى جمع الأدلة اللازمة التي قد تساعد في كشف ملابسات السرقة.

تنفيذ عملية السرقة في مكان يعتبر حساسًا 

وتثير هذه الواقعة العديد من التساؤلات حول الأمان في المنطقة، خاصةً في ظل وجود اجتماع أمني رفيع المستوى. يتساءل المواطنون عن كيفية تمكن الجاني من تنفيذ عملية السرقة في مكان يعتبر حساسًا، مما يعكس ضعفًا في الإجراءات الأمنية المتبعة. من المتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى مراجعة شاملة للتدابير الأمنية المتبعة في الاجتماعات الرسمية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة سيارة من نوع “بوكس” وادي حلفا السودان وادي حلفا فى السودان

مواد متعلقة

بتأييد 12 عضوا، مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان

خطوة مفاجئة، الصين تدعو رعاياها لمغادرة السودان فورًا

الإمارات تصعد ضد البرهان وتعلن عدم الاعتراف بحكومة السودان

السودان يوضح حقيقة توقيع اتفاق مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية بالبحر الأحمر

السودان تعلن استهداف مسيرة لمحطة كهرباء بورتسودان التحويلية وانقطاع تام للخدمة

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

الزمالك يترقب قرار لجنة التظلمات اليوم، وتصعيد مرتقب حال عدم خصم نقاط من الأهلي

أول صورة لـ خوسيه ريفيرو بعد وصوله إلى القاهرة

أسعار الخضراوات اليوم الخميس، قفزة في البامية وورق العنب ومفاجأة عن الليمون

أسعار الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع الفراولة والخوخ والعنب وانخفاض كبير في البرقوق

السيناريو الأقرب للجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

أسعار السمك اليوم الخميس، ارتفاع قياسي في 5 أصناف والبلطي يغرد بعيدا عن المصريين

هيغير المعادلة، تفاصيل اقتراح برلماني للتفاوض العادل بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية