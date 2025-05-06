الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

السودان يوضح حقيقة توقيع اتفاق مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية بالبحر الأحمر

علم السودان،فيتو
علم السودان،فيتو

نفى سفير السودان لدى روسيا، محمد الغزالي سراج، صحة الأنباء المتداولة بشأن توقيع اتفاقية مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر.

ووصف سفير السودان لدى روسيا  تلك الأخبار بـ “المفبركة”، مشيرًا إلى أن صياغتها تكشف زيفها، وفق تعبيره.


وكانت تقارير انتشرت على نطاق واسع تفيد بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري بين السودان وروسيا تتضمن إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.


 يأتي تداول هذه الأنباء عقب قرار محكمة العدل الدولية برفض القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات، والتي اتهم فيها أبوظبي بدعم جماعات مسلحة داخل الأراضي السودانية.

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