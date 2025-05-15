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ثقافة وفنون

سالي عبد السلام ترد على انتقادات أدائها الصلاة بالـ "ميك أب" وطلاء الأظافر

الإعلامية سالي عبد
الإعلامية سالي عبد السلام، فيتو

ردت الإعلامية سالي عبد السلام على الانتقادات التي تلقتها بعد أن نشرت فيديو لها وهي تصلي أثناء وضعها مكياج كامل وطلاء الأظافر، والذي تسبب في موجة من الغضب من متابعيها.

سالي عبد السلام ترد على انتقادات متابعيها

ونشرت الإعلامية فيديو لها  على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ترد من خلاله على الانتقادات،  قائلة: “ الناس اللي بتقول بتصلي بالميكاب وبالمانيكير، أنا متوضية قبل وضعهم، ده بالإضافة إلى أن أنا عندي شغل بره”.

وتابعت: “أكيد لن أضيع المغرب بسبب ده، لو العشاء هصليها في البيت وأشيل المناكير والرموش ”.

وأضافت المذيعة: “ده ربنا غفور رحيم، ليه الناس غاوية جلد الذات، كل واحد عايز يبين أنه أحسن من اللي قدامه ويتهمه، لما حد يكون بيعمل حاجة كويسة تلاقي واحدة بتقول لها لا غطي رقبتك الأول، يا جماعة مش كده خلينا نشد بعض على الطاعة”. 

واختتمت سالي عبد السلام  قائلة: “أه بنصلي بالميكاب، أأا مشوفتش فتوى بتقول حرام، محدش قالي كده، أنا متوضية قبل ما أحطه وحافظت على وضوئي علشان ألحق المغرب وأخش أصور الشغل”.   

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سالي عبد السلام الإعلامية سالي عبد السلام سالي عبد السلام ترد على انتقادات متابعيها

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