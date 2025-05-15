سالي عبد السلام ترد على انتقادات أدائها الصلاة بالـ "ميك أب" وطلاء الأظافر

ردت الإعلامية سالي عبد السلام على الانتقادات التي تلقتها بعد أن نشرت فيديو لها وهي تصلي أثناء وضعها مكياج كامل وطلاء الأظافر، والذي تسبب في موجة من الغضب من متابعيها.

سالي عبد السلام ترد على انتقادات متابعيها

ونشرت الإعلامية فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ترد من خلاله على الانتقادات، قائلة: “ الناس اللي بتقول بتصلي بالميكاب وبالمانيكير، أنا متوضية قبل وضعهم، ده بالإضافة إلى أن أنا عندي شغل بره”.

وتابعت: “أكيد لن أضيع المغرب بسبب ده، لو العشاء هصليها في البيت وأشيل المناكير والرموش ”.

وأضافت المذيعة: “ده ربنا غفور رحيم، ليه الناس غاوية جلد الذات، كل واحد عايز يبين أنه أحسن من اللي قدامه ويتهمه، لما حد يكون بيعمل حاجة كويسة تلاقي واحدة بتقول لها لا غطي رقبتك الأول، يا جماعة مش كده خلينا نشد بعض على الطاعة”.

واختتمت سالي عبد السلام قائلة: “أه بنصلي بالميكاب، أأا مشوفتش فتوى بتقول حرام، محدش قالي كده، أنا متوضية قبل ما أحطه وحافظت على وضوئي علشان ألحق المغرب وأخش أصور الشغل”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.