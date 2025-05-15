موعد مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا في كأس الأمم للشباب والقناة الناقلة

يلتقي منتخب جنوب أفريقيا ضد نظيره النيجيري اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

موعد مباراة جنوب أفريقيا ضد نيجيريا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

وتذاع مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا في المربع الذهبي لبطولة أمم أفريقيا للشباب عبر قناة بى ان سبورت 6 HD الناقل الحصري للبطولة.

تاريخ مواجهات جنوب أفريقيا ونيجيريا في أمم أفريقيا للشباب

وتعد مباراة اليوم بين جنوب أفريقيا ونيجيريا هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في تاريخ البطولة، حيث فازت نيجيريا مرة، بينما تفوقت جنوب أفريقيا في أخرى بركلات الترجيح، وانتهت مباراة ثالثة بالتعادل.

أول لقاء جمعهما كان في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2009، وفازت فيه نيجيريا 2-1، بهدفي إبراهيم رابيو وفرانك تيميل بعد تقدم مبكر لجورج مالوليكا لصالح جنوب أفريقيا.

وفي عام 2019، تعادل الفريقان سلبًا مرتين، قبل أن تحسم جنوب أفريقيا الميدالية البرونزية بركلات الترجيح (5-3).

مشوار جنوب أفريقيا

وبدأ جنوب أفريقيا مشواره في أمم أفريقيا للشباب بالخسارة أمام مصر بهدف، ثم حقق انتصارين على تنزانيا (1-0) وسيراليون (4-1)، وتعادل مع زامبيا (1-1) لتتصدر المجموعة بـ7 نقاط، قبل إقصاء الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في ربع النهائي.

ويسعى منتخب جنوب أفريقيا لحصد أول لقب قاري في تاريخه، بعدما اكتفى بالوصافة عام 1997.

مشوار منتخب نيجيريا

أما منتخب نيجيريا، فبدأ مشواره بالفوز على تونس (1-0)، ثم التعادل مع المغرب سلبيًا، ومع كينيا 2-2، لتصعد كثاني المجموعة برصيد 5 نقاط.

وفي ربع النهائي، تجاوزت نيجيريا نظيره السنغال بركلات الترجيح (3-1) بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويخوض النسور الخضراء مشاركتهم الـ17 في نصف النهائي، ويأملون في بلوغ النهائي العاشر لهم، بعد تأهلات سابقة أعوام: 1983، 1985، 1987، 1989، 1999، 2005، 2007، 2011، و2015.

ويتربع المنتخب النيجيري على عرش القارة بسبعة ألقاب، متفوقًا على مصر وغانا بثلاثة ألقاب كاملة.

وضمن جنوب أفريقيا ونيجيريا بالفعل تمثيل القارة السمراء في مونديال الشباب، المقرر من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025، إلى جانب مصر والمغرب اللذين يتواجهان في نصف النهائي الآخر اليوم.

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