منتخب الشباب يسعى لكتابة التاريخ أمام المغرب بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، تتجه أنظار عشاق الرياضة المصرية والعربية، المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر للشباب أمام نظيره المغربي، اليوم الخميس، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

ويسعى منتخب الشباب للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، ويمثل هذا اللقاء أهمية كبرى للفراعنة الذين يريدون تحقيق حلم خوض نهائي البطولة.

وقد تأهل منتخب مصر بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح بينما تمكن منتخب المغرب من تجاوز سيراليون.

وصعد منتخب الشباب إلى كأس العالم للشباب والذي سيقام في تشيلي.

منتخب مصر للشباب يحمل تاريخًا حافلًا في بطولة أمم أفريقيا، حيث استطاع الفوز باللقب في أربع مناسبات سابقة بالأعوام 1981 و1991 و2003 و2013، وكان آخر تتويج للفراعنة بقيادة جيل ذهبي ضم رامي ربيعة وكهربا وصالح جمعة، كما تميز ذلك الجيل بتحقيق الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح في النهائي، يمثل الجيل الحالي فرصة مثالية لتحقيق إنجاز جديد وإنهاء صيام دام 12 عامًا عن منصات التتويج.



بينما خاض منتخب المغرب للشباب مشوارًا قويًّا في البطولة دون هزيمة حتى الآن، حيث تفوق على كينيا وتونس وتعادل مع نيجيريا في دور المجموعات قبل أن يهزم سيراليون في ربع النهائي.

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