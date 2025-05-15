الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب يسعى لكتابة التاريخ أمام المغرب بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، تتجه أنظار عشاق الرياضة المصرية والعربية، المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر للشباب أمام نظيره المغربي، اليوم الخميس، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

ويسعى منتخب الشباب للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، ويمثل هذا اللقاء أهمية كبرى للفراعنة الذين يريدون تحقيق حلم خوض نهائي البطولة.

 وقد تأهل منتخب مصر بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح بينما تمكن منتخب المغرب من تجاوز سيراليون.

وصعد منتخب الشباب إلى كأس العالم للشباب والذي سيقام في تشيلي.

 

منتخب مصر للشباب يحمل تاريخًا حافلًا في بطولة أمم أفريقيا، حيث استطاع الفوز باللقب في أربع مناسبات سابقة بالأعوام 1981 و1991 و2003 و2013، وكان آخر تتويج للفراعنة بقيادة جيل ذهبي ضم رامي ربيعة وكهربا وصالح جمعة، كما تميز ذلك الجيل بتحقيق الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح في النهائي، يمثل الجيل الحالي فرصة مثالية لتحقيق إنجاز جديد وإنهاء صيام دام 12 عامًا عن منصات التتويج.


بينما خاض منتخب المغرب للشباب مشوارًا قويًّا في البطولة دون هزيمة حتى الآن، حيث تفوق على كينيا وتونس وتعادل مع نيجيريا في دور المجموعات قبل أن يهزم سيراليون في ربع النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما بطولة أمم أفريقيا كاس الامم الافريقية للشباب كأس أمم أفريقيا كاس العالم للشباب نهائي كأس أمم إفريقيا نصف نهائي كأس أمم إفريقيا نصف نهائي بطولة أمم افريقيا

مواد متعلقة

كل يوم بحجة، خالد بيبو يحذر الأهلي من حمزة علاء بعد أزمة تجديد عقده (فيديو)

نفدوا بجلدهم، وصول حسام البدري وهادي خشبة وأيوب من ليبيا (صور)

أول لقب منذ نصف قرن، احتفالات لاعبي بولونيا بعد التتويج بكأس إيطاليا (فيديو)

في الدقيقة 90+4، ريال مدريد يتخطى ريال مايوركا بصعوبة في الدوري الإسباني (فيديو)

خالد الغندور: ريفيرو يرفض استمرار ميشيل يانكون في الجهاز الفني الجديد للأهلي

لقطات لا تفوتك من الشوط الأول لـ ميلان وبولونيا (فيديو)

ريال مايوركا يفاجئ ريال مدريد بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني (فيديو)

أسامه نبيه: كل المنتخبات عانت في مرحلة المجموعات ولقاء المغرب ديربي أفريقي

الأكثر قراءة

الأهلي يحدد موعد أول ظهور لـ خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد مع الفريق

عاجزين عن رفعها، قرار ترامب بشأن سوريا فاجأ مسؤولي العقوبات في إدارته

أسعار السمك اليوم الخميس، ارتفاع قياسي في 5 أصناف والبلطي يغرد بعيدا عن المصريين

كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بكورنيش النيل في المعادي (فيديو وصور)

أسعار الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع الفراولة والخوخ والعنب وانخفاض كبير في البرقوق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس، قفزة في البامية وورق العنب ومفاجأة عن الليمون

في بث مباشر على تيك توك، مقتل مؤثرة مكسيكية بالرصاص داخل صالون تجميل (فيديو)

لجنة التظلمات تجتمع اليوم لحسم قرارها في أزمة مباراة القمة 130

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية