منتخب جنوب إفريقيا يفوز على الكونغو الديمقراطية 1-0 ويتأهل لمونديال الشباب

أمم إفريقيا للشباب، انتهت مباراة منتخب جنوب إفريقيا تحت 20 سنة، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، بفوز منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب.

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في إحراز هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الأول عن طريق اللاعب ثابانغ توميلو ماهلانجو.

جدير بالذكر أن جنوب إفريقيا تأهل لمواجهة نيجيريا في دور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، كما أكمل عقد المنتخبات الأربعة المتأهل لكأس العام للشباب في تشيلي عن قارة إفريقيا، فيما ودع الكونغو الديمقراطية بطولة أمم إفريقيا للشباب.

وكان ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا للشباب أعلن تشكيل فريقه الأساسي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في ختام منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا على النحو التالي:(1) فليتشر لوي سميتش - (3) نيو رابو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا - (8) جوموليمو كيكانا – (12) موجامات أبرهامز - (15) لازالو ماكو - (7) شاكيل أبريل - (19) ثاتو سيبايا - (9) جودي لي أشين.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام جنوب إفريقيا

أما جاي بوكاسا، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية فقد اختار البدء بالتشكيل التالي: ريان توتو (21) – ديفيد موكنديلا (2) – - فردريك نجويالا (5) – ديو كالونجي كابونجو (18) – ديوميرسي لوكومبي (12) – دانيال تشيلاندا مبوي (19) – جوليس أهوكا (6) – نواه مكانزا (22) – فافيوردي بينجا (25) – إبراهيم موبالو (7) - صمويل نتاندا لوكيسا (9).

مشوار الفريقين للدور ربع النهائي

كان منتخب جنوب أفريقيا وصيف نسخة 1997 قد تأهل لهذا الدور في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين على تنزانيا (1 – 0) وسيراليون (4 – 1) وتعادل مع زامبيا (1 – 1) وخسارة أمام منتخب مصر (0 – 1) ’ أما منتخب الكونغو الديمقراطية فقد حل ثالثًا في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز على أفريقيا الوسطى (1 – 0) وتعادل مع غانا (1 – 1) وخسارة أمام السنغال (0 – 2).

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