مصر وقطر تتصدران إنجازات العرب في مونديال الشباب.. والأرجنتين الأكثر تتويجا والبرازيل وصيفا

حجزت ثلاث منتخبات عربية وهم؛ مصر والمغرب والسعودية مقعدهم في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتسلط السطور التالية الضوء على بطولة مونديال الشباب قبل النسخة المقبلة أواخر هذا العام في تشيلي بمشاركة الثلاثي العربي.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب 2025



أوروبا: إيطاليا، فرنسا، أوكرانيا، إسبانيا، النرويج.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، باراجواي، تشيلي

أفريقيا: مصر، نيجيريا، المغرب، جنوب أفريقيا.



أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة، بنما، كوبا، المكسيك.

آسيا: أستراليا، السعودية، اليابان، كوريا الجنوبية.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا، كاليدونيا الجديدة.

متى انطلقت كأس العالم للشباب؟

انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب عام 1977، وأقيمت نسختها الأولى في بلد عربي هو تونس، بمشاركة 16 منتخبًا وقد توج منتخب الاتحاد السوفيني باللقب عقب فوزه على نظيره المكسيكي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

ومنذ ذلك الحين استمر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في تنظيم مونديال الشباب كل عامين بشكل منتظم باستثناء نسخة عام 2021 التي ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا.

الأرجنتين أكثر المنتخبات فوزا

ويمتلك المنتخب الأرجنتيني الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بكأس العالم لكرة القدم للشباب، حيث حصد اللقب في 6 مناسبات، أعوام "1979 – 1995 – 1997 – 2001 – 2005 – 2007"، وهو يتفوق على غريمه التقليدي وجاره اللدود منتخب البرازيل الذي توج باللقب في 5 مناسبات أعوام "1983 – 1985 – 1993 – 2003 – 2011".

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم لكرة القدم للشباب من 1977 إلى 2023



الأرجنتين: 6 مرات.

البرازيل: 5 مرات.

البرتغال: مرتان.

الاتحاد السوفيتي: مرة واحدة.

ألمانيا: مرة واحدة.

يوجوسلافيا: مرة واحدة.

أسبانيا: مرة واحدة.

غانا: مرة واحدة.

فرنسا: مرة واحدة.

صربيا: مرة واحدة.

إنجلترا: مرة واحدة.

أوكرانيا: مرة واحدة.

أوروجواي: مرة واحدة



وسبق لثلاثة منتخبات التتويج بكأس العالم للشباب في مناسبتين متتاليتين، وهم " البرازيل 1983 و1985، البرتغال 1989 و1991 والأرجنتين 1995 و1997 و2005 و2007.

ونسخة مونديال الشباب 2025 ستكون الثامنة تواليًا التي تشهد غياب حامل اللقب، حيث فشل منتخب أوروجواي، حامل اللقب في التواجد في نسخة 2025.

وسبق أوروجواي، في عدم التأهل منتخب أوكرانيا، المتوج بنسخة 2019 في نسخة 2023 الماضية، وصربيا في 2017، وفرنسا في 2015، والبرازيل في 2013، وغانا في 2011، والأرجنتين في 2009.

البرازيل أكثر المنتخبات المتأهلة إلي النهائي

ويعد منتخب البرازيل أكثر من تأهل إلى المباراة النهائية من مونديال الشباب، حيث تواجد في المشهد الختامي (9 مرات)، توج في 5 منها وخسر 4 آخرين، بينما أوروجواي ونيجيريا هما أكثر من تأهلا إلى النهائي دون أن يحالفهما الحظ في التتويج باللقب وذلك في مناسبتين.





إنجازات العرب في مونديال الشباب



ولكرة القدم العربية تاريخ جيد نوعًا ما مع كأس العالم للشباب، قد نجح 4 منتخبات عربية في التواجد بدور نصف النهائي، وهي "قطر – مصر – المغرب – العراق"، ولكن لم يصعد إلى منصات التتويج سوى قطر – مصر، حيث اكتفى المغرب والعراق بالمركز الرابع.

في نسخة عام 1981 بأستراليا شارك المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولي وتأهل إلى الدور الثاني رفقة منتخب ألمانيا بعدما تفوق على منتخبي بولندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وشق المنتخب القطري طريقه في البطولة محققًا مفاجأة كبرى بالفوز على منتخب البرازيل في دور ربع النهائي والإطاحة به خارج المونديال، وفي نصف النهائي فاز العنابي على منتخب إنجلترا ليحجز مقعد له بالنهائي حيث اصطدم بألمانيا ليخسر ويكتفي بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

وانتظرت كرة القدم العربية لمدة 20 عامًا بعدما نجح المنتخب المصري في تحقيق ثاني ميداليات العرب بمونديال الشباب، وقد شارك الفراعنة في نسخة 2001 ضمن المجموعة الأولي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني وتأهل إلى الدور الثاني رفقة منتخب البلد المنظم الأرجنتين، بعدما تفوق على فنلندا وجامايكا.

وفي دور ثمن النهائي تجاوز المنتخب المصري نظيره الأمريكي، ليواصل مشوار البطولة ويضرب موعدًا مع المنتخب الهولندي في ربع النهائي وهو الذي أطاح به ليتأهل إلى المربع الذهبي حيث خسر أمام غانا واتجه لمواجهة منتخب باراغواي، وفاز عليه وخطف المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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