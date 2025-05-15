إنتر ميامي يتعادل مع سان خوسيه 3-3 بمشاركة ميسي (فيديو)

تعادل إنتر ميامي مع ضيفه سان خوسيه إيرثكويكس 3-3 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب أفايا، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الأمريكي 2025.

وقاد ميسي انتر ميامي للعودة بنقطة أمام سان خوسيه بعد الهزيمة الثقيلة من مينيسوتا يونايتد برباعية، بالجولة الماضية.

أحرز ثلاثية انتر ميامي أمام سان خوسيه إيرثكويكس كلا من فالكون بالدقيقة الأولى وتاديو الليندي بالدقيقتين 44 و52.



ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في المجموعة الشرقية برصيد 22 نقطة، بينما يأتي سان خوسيه في المركز السابع من المجموعة الغربية وهو أحد أقوى الفرق هذا الموسم في المسابقة المحلية الأمريكية.

مونديال الأندية

ويستعد إنتر ميامي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، في أمريكا الشهر المقبل، حيث يتواجد في مجموعة تضم الأهلي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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