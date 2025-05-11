ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي برباعية في الدوري الأمريكي

تلقى فريق إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخسارة أمام فريق مينيسوتا يونايتد 4-1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الأمريكي 2025.

أهداف مباراة إنتر ميامي ضد مينيسوتا يونايتد

تقدم مينيسوتا يونايتد بهدفين في الشوط الأول، في الدقيقة 32 والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق الثنائي هلونجوان وأنتوني ماركانيتش.

وتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48 بعدما سجل هدف أول لـ إنتر ميامي.

ولكن مينيسوتا استفاد من النيران الصديقة بعدما سجل مارسيلو وإيجاندت هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 68، وسجل مينيسوتا الهدف الرابع في الدقيقة 70، عن طريق روبن لود.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد إنتر ميامي عند 21 نقطة في المركز الرابع في المجموعة الشرقية، في حين ارتفع رصيد مينيسوتا يونايتد إلى 22 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الغربية.

ويشارك إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية، في أمريكا الشهر المقبل، حيث يتواجد في مجموعة تضم الأهلي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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