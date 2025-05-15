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مصرع شاب سقط من عمارة سكنية في ظروف غامضة بطنطا

مصرع شاب في ظروف
مصرع شاب في ظروف غامضة بطنطا

يكثف رجال المباحث بالغربية جهوده  لكشف غموض سقوط شاب من أعلى العمارات السكنية بمنطقة أول سكة سيجر في طنطا إذ جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات بدائرة القسم بوصول شاب مصابًا بتهشم بالجمجمة وكسور بمناطق متفرقة من الجسم بادعاء السقوط من علو من احدى العمارات ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه.
 

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث بمديرية أمن الغربية إلى مكان الحادث، وتبين العثور على الجثة وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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