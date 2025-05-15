مصر والمغرب في مواجهة شبابية الليلة.. صراع عربي على تذكرة التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. والتاريخ ينحاز للفراعنة أمام أسود الأطلس

كأس أمم أفريقيا للشباب، يتنافس منتخبا مصر والمغرب علي تذكرة التأهل لنهائي بطولة كأس الأمم للشباب بعد تأهلهما لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي 2025.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر والمغرب في نهائي أمم أفريقيا للشباب، الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي جنوب أفريقيا ونيجيريا باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل.

ويتقابل مساء اليوم الخميس، مصر والمغرب في مواجهة عربية خالصة على استاد 30 يونيو بالقاهرة ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا للشباب.

مصر والمغرب كلاكيت سابع مرة

وستكون هذه هي المرة السابعة التي يلتقي خلالها منتخبا مصر والمغرب في أمم أفريقيا للشباب، وخلال اللقاءات الستة السابقة كانت الأفضلية للمنتخب المصري، الذي حقق فوزين مقابل انتصار وحيد للمغرب، بينما فرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات.

وحقق المنتخب المغربي فوزه الوحيد على نظيره المصري في البطولة قبل 40 عاما، حينما كانت تجرى بنظام مباريات الذهاب والعودة بدلا من الدورات المجمعة مثلما هو الحال الآن.

وفاز منتخب المغرب 2-0 في ذهاب الدور الأول للمسابقة، الذي أقيم بملعبه، قبل أن يتعادلا 1-1، ليصعد للدور الثاني بالبطولة، عقب فوزه 3-1 في إجمالي المباراتين.

وفي دور المجموعات لنسخة عام 1993 فازت مصر 4-1 على المغرب، ثم تعادلا سلبيًا عام 1997 بالدور ذاته، قبل أن تحقق مصر انتصارا كبيرا 4-0 في نفس الدور عام 2003 وانتهى آخر لقاء بينهما عام 2005 بالتعادل 2-2 في الدور الأول أيضا.

ولم تخسر مصر، التي توجت بالبطولة أعوام 1981 و1991 و2003 و2013، في آخر خمس مباريات بالنهائيات ضد المغرب، علما بأن في مواجهاتهما الست السابقة في البطولة، تم تسجيل 17 هدفا بمعدل 2.83 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو معدل كبير.

وسجلت مصر 11 هدفًا (1.83 هدفًا في المباراة)، بينما سجل المغرب 6 أهداف (هدف واحد في المباراة)، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

المباراة الأولى في مرحلة خروج المغلوب

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المنتخبان بعضهما البعض في مرحلة خروج المغلوب، علما بأنها المباراة الثانية التي يخوض خلالها المنتخب المغربي مواجهة ضد دولة مضيفة في النهائيات، حيث كان لقاؤه السابق الوحيد ضد منتخب بنين في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بنسخة 2005، إذ تعادلا 1-1، قبل أن يخسر (أسود الأطلس) 3-5 بركلات الترجيح.

وسبق أن التقى الفريقان أيضا في تصفيات اتحاد شمال أفريقيا 2024، المؤهلة للنهائيات الحالية، حيث فاز منتخب المغرب 2-1 في المباراة الافتتاحية لكلا الفريقين بالتصفيات في 14 نوفمبر الماضي، على ملعب هيئة قناة السويس قبل أن يشق الفريق طريقه نحو التتويج بلقب البطولة، التي ضمت 5 منتخبات، بينما حل منتخب الفراعنة في الوصافة.

مشوار منتخب مصر للشباب في أمم أفريقيا

وبدأ منتخب مصر للشباب مشواره في النسخة الحالية لأمم أفريقيا للشباب بفوز ثمين 1-0 على جنوب أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، قبل الخسارة 1-4 أمام سيراليون، ثم التعادل سلبيا مع زامبيا، قبل الانتصار 1-0 على تنزانيا في ختام دور المجموعات.

والتقى المنتخب المصري للشباب مع نظيره الغاني بدور الثمانية، حيث عجز عن الحفاظ على تقدمه 2-0، عقب إدراك منتخب (النجوم السوداء) التعادل 2-2 قبل نهاية الوقت الأصلي، ليستمر الوضع على ما هو عليه في الوقت الإضافي، وحسمت ركلات الترجيح تأهل الفراعنة الصغار للدور قبل النهائي لأمم أفريقيا عقب فوزهم 5-4.

وتطمح مصر للوصول إلى النهائي السادس في أمم أفريقيا، بعد أن وصلت إلى ذات الدور أعوام 1981 و1991 و2003 و2005 و2013 في المسابقة بعد ضمان التأهل للمرة التاسعة في كأس العالم تحت 20.

وفي مباريات الإقصاء المباشر بالبطولة منذ عام 1991، لعبت مصر 7 مباريات، حسمت 5 لقاءات لصالحها وخسرت في مباراتين.

ويعني الفوز على المغرب صعود المنتخب المصري للنهائي الثاني للبطولة، التي تقام على ملعبه، بعد نسخة عام 1991، التي توج بها الفريق إثر تغلبه على كوت ديفوار في المباراة النهائية.

وتعد هذه هي المشاركة الثامنة لمصر في قبل النهائي بالمسابقة القارية، والثانية على أرضها، ففي عام 1991 تغلبت 1-0 على غانا في طريقها للفوز باللقب في ذلك الوقت، إذا وصل الفريق للنهائي، فسيصبح البلد المضيف الثامن الذي يقوم بذلك ذلك، والأول منذ زامبيا عام 2017.

ومن بين الفرق المتأهلة إلى قبل النهائي، استقبلت شباك منتخب مصر أكبر عدد من الأهداف بعدد 6 أهداف، بينما سجل الفراعنة 5 أهداف، متفوقا على نيجيريا، التي أحرزت 3 أهداف فقط.

وعلى صعيد آخر يعد هذا هو الظهور الرابع للمغرب بالدور قبل النهائي لأمم أفريقيا تحت 20 سنة، حيث يأمل في المشاركة بالمباراة النهائية للمرة الثانية، بعد تتويجه الوحيد بالبطولة التي استضافها على ملاعبه عام 1997، وهو يأمل في تحقيق الفوز أمام الفراعنة ليصبح أول نهائي له خارج أرضه في المسابقة.

مشوار المغرب في أمم أفريقيا للشباب

وكانت القرعة أوقعت منتخب المغرب في المجموعة الثانية بالدور الأول، حيث تربع منتخب أسود الأطلس على قمة ترتيبها برصيد 7 نقاط، عقب فوزه 3-2 على كينيا، و3-1 على تونس، بينما تعادل سلبيا مع نيجيريا، ليواجه منتخب سيراليون في دور الثمانية، ويفوز عليه 1-0 بعد اللجوء للوقت الإضافي، حاجزا مقعده في نهائيات المونديال رسميا.

وصعد منتخب المغرب لكأس العالم للشباب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما شارك في نسخ 1977 و1997 و2005، حيث جاء تأهله عن جدارة، بعدما خاض فيها الفريق 4 مباريات دون هزيمة في نسخة واحدة بأمم أفريقيا للشباب.

وتمثل مصر والمغرب الكرة العربية في المونديال، المقرر إقامته في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبلين، في تشيلي، بعد تأهلهما للمربع الذهبي في أمم أفريقيا، بالإضافة للمنتخب السعودي، الذي بلغ كأس العالم أيضا بعد حصوله على المركز الثاني ببطولة أمم آسيا للشباب، التي استضافتها الصين ما بين فبراير ومارس الماضيين.

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