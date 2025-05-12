حسمت 4 منتخبات تأهلها إلى الدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، بينهما منتخب مصر مستضيف المسابقة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للشباب في مصر بمشاركة 13 منتخبًا، تستمر حتى يوم 18 مايو الجاري، في القاهرة والإسكندرية والسويس.

وكان منتخب نيجيريا أول المتأهلين لدور نصف النهائي بفوزه على السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

ولحق به منتخب مصر تحت القيادة الفنية للمدرب أسامة نبيه، بالفوز على غانا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للقاء بنتيجة 2-2.

كما استطاع منتخب المغرب العبور بعد فوز صعب على نظيره السيراليوني بهدف دون رد في لقاء امتد للأشواط الإضافية.

وأخيرا تأهل جنوب إفريقيا علي حساب الكونغو الديمقراطية بعد الفوز 1-0 بعد امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب

الجدير بالذكر، أن الـ4 منتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، سيصعدون إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا تشيلي 2025.

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا يوم الخميس 15 مايو، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مصر ضد المغرب يوم الخميس 15 مايو، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكان دور المجموعات أسفر عن تأهل 8 منتخبات إلي الدور ربع النهائي وهم جنوب أفريقيا متصدرا للمجموعة الأولي وسيراليون وصيفا بينما تأهل المغرب متصدرًا للمجموعة الثانية ونيجيريا وصفا في حسن تأهل غانا متصدرًا للمجموعة الثالثة والكونغو الديمقراطية وصيفًا.

منتخب مصر الذي تواجد في المجموعة الأولى تأهل ضمن أفضل منتخبين في المركز الثالث برفقة منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تواجد في المجموعة الثانية.

وودع منافسات أمم إفريقيا من دور المجموعات كلا من زامبيا وتنزانيا وتونس وكينيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

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