لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري

سيارات جيتور، يستعد السوق المصري لطرح أولي سيارات Jetour T1 المجمعة محليًّا، في السوق المصري، وطرح أيضًا جيتور X70 Plus المجمعة محليًّا، والتي تأتي كجزء من رؤية المجموعة في المساهمة في تعزيز إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات محليًا، واستكمالًا للشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين.

حصلت سيارات جيتور X70 علي محرك 1500 سي سي بقوة 156 حصانًا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة وناقل سرعات أوتوماتيك DCT 6 نقلات، وتأتي سيارة جيتور X70 Plus الجديدة بطول 4.749 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.720 مم، وقاعدة عجلات 2.720 مم.

مواصفات أمان وسلامة سيارات جيتور X70 Plus

-وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي

- وسائد جانبية

-ونظام مراقبة ضغط الإطارات

-وفراملABS وEBD

-ومساعد فرامل

- ومانع الانزلاق أو التحكم في الجر مع نظام الثبات الإلكتروني ESC.

كما يتوفر بالسيارة نظام السيطرة على الثبات وتحذير مغادرة المسار ومراقبة النقاط العمياء وفرامل الطوارئ والتحكم في هبوط المنحدرات والتثبيت التلقائي للسيارة بعد الضغط على الفرامل وإيقاف السيارة.جيتور X70 PLUS مزودة بشاشة داخلية تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الوظائف المتعددة، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية، انظمة فرامل، مثبت سرعة، مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما.

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