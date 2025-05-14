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اقتصاد

تامر حنفي: الضريبة الموحدة ستؤدي إلى استقرار عملية البيع والشراء بسوق السيارات

تامر حنفى، خبير السيارات،
تامر حنفى، خبير السيارات، فيتو

أكد خبير السيارات، تامر حنفي، أن إقرار "الضريبة الموحدة"، سيؤدي إلى استقرار عملية البيع والشراء في جميع الأسواق، وتأتي بصورة واضحة على عملية تحديد تسعيرة "السيارات"، بعد استيرادها من الخارج.

إقرار الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار عملية البيع والشراء

وأشار تامر حنفى، في تصريح خاص لـ "فيتو"، إلى أنه لابد من متابعة القرار بصفة دورية داخل جميع الشركات، للحفاظ على المستهلك قبل التجار، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في أسعار السيارات بشكل ملحوظ نتيجة استقرار السوق المصرية.

 الاستقرار في التسعير الموحد

وأوضح خبير السيارات، أن أولى الفوائد التي ستظهر على الاستثمار من الشركات في مصر، هو الاستقرار في التسعير الموحد، وذلك لتوفير جميع الرسوم في ضريبة موحدة، لذا يصعب على أي تاجر التلاعب في الأسعار داخل السوق المصرية خلال الفترات المقبلة.

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اسعار السيارات التلاعب فى الاسعار البيع والشراء الضريبة الموحدة خبير السيارات تامر حنفي

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