جوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات لغزة دون عوائق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

جوتيرش يدعو لوقف إطلاق النار في غزة دون عوائق

وقال الأمين العام في اجتماع في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: في ما يتعلق بغزة، أكرر دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

كما شدد علي ضرورة إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والوقف الفوري للأعمال العدائية، ما يتيح إطلاق مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين».

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