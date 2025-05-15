رئيس جهاز العاشر من رمضان يجتمع مع الاستشاريين لمتابعة تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي المكاتب الاستشارية العاملة بالمدينة، والمكلفة بالإشراف على تنفيذ المشروعات بالمناطق السكنية والصناعية.



وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن دفع معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.



وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أن جهاز المدينة يتابع بشكل دقيق كافة المشروعات الجاري تنفيذها، ولن يتهاون مع أي تقصير أو تأخير خارج الإطار الزمني المعتمد، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين الاستشاريين والشركات المنفذة وفرق العمل بالجهاز لضمان تذليل العقبات وسرعة الإنجاز.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على تعزيز كفاءة الأداء في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم خطط الدولة في التوسع العمراني وجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية للمدينة.

تفقد المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروع إنشاء وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " وأعمال التطوير بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل وتذليل أي عقبات للانتهاء من المشروعات في مواعيدها.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال التنفيذ لعدد من العمارات، وكذا أعمال التشطيبات من تركيب الأرضيات والدهانات الداخلية والواجهات الخارجية للبعض الآخر، موضحًا أن المشروع يقع بمنطقة ٧٣٥ فدانا مجاورة رقم ٣٦، ويتكون من ١٣٥٦ وحدة "٥٤ عمارة"، وأنه تم الانتهاء من أعمال تشطيب بعض الوحدات والواجهات الخارجية لبعض العمارات وجارِ العمل على تنفيذ باقي العمارات.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمنى المتفق عليه، مع الاهتمام بتشطيب الوحدات بأعلى معايير الجودة وأفضل الخامات والانتهاء من الموقع العام وفق البرنامج الزمنى، موضحًا أنه تم فتح باب الحجز على وحدات سكنية بمشروع ديارنا، وكان أكبر نصيب من هذه الوحدات لمدينة سوهاج الجديدة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز أعمال الزراعة والتنسيق بمنطقة ٤٥٥ فدانا بطول طريق المطار، وصولا إلى مدخل المدينة الجنوبي، مطالبًا الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال حسب الخطة الزمنية المتفق عليها، مع ضرورة الاهتمام بالمعايير والجودة فى التنفيذ.

وقال: المشروع بطول 3.5 كم وتم تنفيذ ١ كم، وتم تنفيذ شبكة الري بالأنظمة الحديثة، بالتنقيط ورشاشات الري الذاتي، ويتكون المشروع من 4000 شجرة و400 نخلة وزهور ومسطحات خضراء متنوعة، بالإضافة إلى إضاءة ديكورية حديثة ومقاعد ومظلات من زهور ونجيلة، كما أنه جارٍ تنفيذ أعمال الصرف الزراعي للمشروع للتغلب على فرق المنسوب وللحفاظ على المشايات والأرصفة والطرق.

وفي السياق ذاته، قال المهندس شريف عبد البديع، إنه تم شن حملة أسفرت عن رفع المخلفات وإزالة الإشغالات وتنظيف الشوارع وفتح الطرق أمام المارة بمنطقة 127 فدانًا.

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