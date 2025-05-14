تفاصيل أعمال المرافق والطرق بالتجمع الثاني بالقاهرة الجديدة

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بالتجمع الثاني بمنطقة الامتداد الجنوبي للمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة.

ورافق رئيس الجهاز خلال الجولة نواب رئيس الجهاز، وعدد من مسئولي الجهاز، وممثلي الشركات المنفذة للأعمال، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وشدد المهندس عبدالرءوف الغيطى على ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، والعمل على تسريع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة لخدمة المواطنين وتلبية متطلبات التنمية العمرانية.

قامت المهندسة منى عبد السلام إبراهيم، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومطار إمبابة ومجرى العيون وممشى أهل مصر وعين الصيرة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية ميدانية موسعة للعمارات الجاري تطويرها بمنطقة أرض مطار إمبابة.

وأوضحت المهندسة منى عبدالسلام، أن تطوير أرض مطار إمبابة يتكون من 3 مراحل رئيسية، المرحلة الأولى: مشروع الوحدات السكنية على مساحة 55 فدانا بإجمالي 3100 وحدة سكنية و222 محلا تجاريا، حيث تم تأكيد ضرورة متابعة أعمال التشغيل والصيانة للجزء السكني والاستعداد بتجهيز الوحدات المخصصة للبيع خلال الفترة القادمة، وطرح المحال الموجودة بالمشروع للبيع لتوفير المتطلبات الأساسية لساكني المشروع ورفع معدلات التنمية.

وتفقدت رئيس الجهاز ومرافقوها، المرحلة الثانية من منطقة مطار إمبابة، والتي تضم مشروع حديقة الجيزة بارك على مساحة 38 فدانا، وهى حديقة ترفيهية يتردد عليها آلاف المواطنين بشكل يومى من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة والرحلات المدرسية، موجهةً بضرورة العمل على متابعة أعمال التشغيل والصيانة بها، والبحث عن فرص استثمارية جديدة عن طريق توسيع الأنشطة الترفيهية المقدمة من قبل الحديقة للمترددين عليها والاستغلال الأمثل لمساحات الحديقة.

بينما المرحلة الثالثة تضم أرضا فضاء على مساحة 48 فدانا، حيث شددت رئيس الجهاز على ضرورة البدء في إعداد الفرص الاستثمارية لتلك القطعة نظرًا لموقعها المتميز، وقربها من المحاور الرئيسية للقاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن منطقة أرض مطار إمبابة من المشروعات الجاهزة للاستثمار تمهيدًا للاستفادة منها، والبدء في تدشين مشروعات جديدة.

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