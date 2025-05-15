أصوات من السماء، خريطة التلاوات المرتلة والمجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 30ق.



18:59 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الأحزاب 43 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى فصلت / العلق 45 ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل 44 ق.



03:16(قبل الفجر) للشيخ محمد ساعى الجرازوى وما تيسر من سورة لقمان 30 ق.

أما تلاوات المصحف المرتل ليوم الخميس مواقيت إذاعتها كالتالي:



الساعة / 6:00 / تلاوة للشيخ محمود على البنا / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 8:54 / تلاوة للشيخ محمود على البنا / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 10:00 / تلاوة للشيخ محمود على البنا / ما تيسر من سورتي آل عمران - أول النساء ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 11:17 / تلاوة للشيخ محمود على البنا / ما تيسر من سورتي النساء - أول المائدة ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 13:31 / تلاوة للشيخ محمود على البنا / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 31 ق.



الساعة / 15:04 / تلاوة للشيخ محمود على البنا / ما تيسر من سورتي المائدة - أول الأنعام ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 1:00 / تلاوة للشيخ محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 31 ق.



الساعة / 2:25 / تلاوة للشيخ محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأنعام - أول الأعراف ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 5:23 / تلاوة للشيخ محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 29 ق.



ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية قالون في الساعة 20:17.



- والتلاوة من / سور القلم - الحاقة المعارج - حتى آية 14 سورة نوح تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 29 ق.

ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية: ورش في الساعة 21:21 للشيخ محمود برانق والتلاوة من الآية 256 / من سور البقرة - حتى آية 286 سورة البقرة تسبقها تقدمة وتلاوة.



أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة 1:53 تلاوة للشيخ / الشحات محمد أنور / من الآية 77 من سورة طه حتى الآية 50 من سورة الأنبياء / 28:30 ق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.