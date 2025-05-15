إرثها سيظل حيًّا في قلوب أبناء قريتها، قصة الشيخة محاسن أقدم محفظة للقرآن الكريم بالمنيا

توفيت أمس الأربعاء الشيخة محاسن، أول محفظة للقرآن الكريم في المنيا، بعد رحلة حياتية مليئة بالتحديات والعطاء، فقدت بصرها في صغرها، لكنها لم تدع ذلك يقف عائقًا أمام حلمها في حفظ القرآن الكريم وتعليمه لأبناء قريتها.

الشيخة محاسن بنت المنيا خادمة القرآن الكريم

حوار فيتو مع الشيخة محاسن محفظة القرآن الكريم

منذ طفولتها، كانت محاسن عبد الحميد مصطفى، المعروفة بـ"الشيخة محاسن"، تعشق القرآن الكريم.

ورغم أن فقدان بصرها بسبب مرض الدفتيريا كان له تأثير كبير على حياتها، إلا أنها تحدت الصعوبات ونجحت في أن تصبح أول فتاة في قريتها تُحفظ القرآن الكريم.

الحاجة محاسن أقدم مُحفظة قرآن كريم في المنيا

وخلال حديثنا السابق معها أكدت محاسن كيف أن صوت الشيخ الذي كان يتلو القرآن للأطفال في القرية كان نقطة تحول في حياتها، قررت أن تذهب إلى "الكتاب" لتعلم القرآن، ورغم عدم تقبل المجتمع لذلك، حصلت على دعم والدها، وبدأت رحلتها في حفظ القرآن.

فتح كتاب لتحفيظ القرآن في المنيا

بعد زواجها، واجهت تحديًا آخر حين انفصلت عن زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب، مما جعلها تشعر بالوحدة، لكنها لم تستسلم، بل قررت فتح "كتاب" لتحفيظ القرآن، حيث كانت تقدم التعليم بالمجان لأبناء قريتها.

أصبحت محاسن رمزًا للعطاء والمحبة، حيث كان يناديها الأطفال والشباب بـ"ماما الحاجة محاسن"، ومع تقدمها في السن، قررت أن تهب منزلها لجمعية "نور الإسلام" في قريتها، لتستمر مسيرة تعليم القرآن الكريم بعد رحيلها.

رحلت الشيخة محاسن، لكن إرثها سيظل حيًا في قلوب أبناء قريتها، الذين تعلموا منها قيم الإيمان والعطاء.

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