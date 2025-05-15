الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إرثها سيظل حيًّا في قلوب أبناء قريتها، قصة الشيخة محاسن أقدم محفظة للقرآن الكريم بالمنيا

خادمة القرآن الكريم،
خادمة القرآن الكريم، رحلت الشيخة محاسن، لكن إرثها سيظل حيًا

توفيت أمس الأربعاء الشيخة محاسن، أول محفظة للقرآن الكريم في المنيا، بعد رحلة حياتية مليئة بالتحديات والعطاء، فقدت بصرها في صغرها، لكنها لم تدع ذلك يقف عائقًا أمام حلمها في حفظ القرآن الكريم وتعليمه لأبناء قريتها.

الشيخة محاسن بنت المنيا خادمة القرآن الكريم 

حوار فيتو مع الشيخة محاسن محفظة القرآن الكريم 
حوار فيتو مع الشيخة محاسن محفظة القرآن الكريم 

منذ طفولتها، كانت محاسن عبد الحميد مصطفى، المعروفة بـ"الشيخة محاسن"، تعشق القرآن الكريم.

ورغم أن فقدان بصرها بسبب مرض الدفتيريا كان له تأثير كبير على حياتها، إلا أنها تحدت الصعوبات ونجحت في أن تصبح أول فتاة في قريتها تُحفظ القرآن الكريم.

الحاجة محاسن أقدم مُحفظة قرآن كريم في المنيا 

وخلال حديثنا السابق معها أكدت محاسن كيف أن صوت الشيخ الذي كان يتلو القرآن للأطفال في القرية كان نقطة تحول في حياتها، قررت أن تذهب إلى "الكتاب" لتعلم القرآن، ورغم عدم تقبل المجتمع لذلك، حصلت على دعم والدها، وبدأت رحلتها في حفظ القرآن.

فتح كتاب لتحفيظ القرآن في المنيا 

بعد زواجها، واجهت تحديًا آخر حين انفصلت عن زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب، مما جعلها تشعر بالوحدة، لكنها لم تستسلم، بل قررت فتح "كتاب" لتحفيظ القرآن، حيث كانت تقدم التعليم بالمجان لأبناء قريتها.

أصبحت محاسن رمزًا للعطاء والمحبة، حيث كان يناديها الأطفال والشباب بـ"ماما الحاجة محاسن"، ومع تقدمها في السن، قررت أن تهب منزلها لجمعية "نور الإسلام" في قريتها، لتستمر مسيرة تعليم القرآن الكريم بعد رحيلها.

رحلت الشيخة محاسن، لكن إرثها سيظل حيًا في قلوب أبناء قريتها، الذين تعلموا منها قيم الإيمان والعطاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخة محاسن محفظة القرآن الكريم وفاة الشيخة محاسن في المنيا المنيا ابوقرقاص بالتعاون مع الأهالي جنوب محافظة المنيا

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص بينهم 3 عاملات في حادث تصادم بالمنيا

أدى لنفوق 2000 دجاجة، حريق هائل في حظيرة بالمنيا بسبب ماس كهربائي

حريق يلتهم معرض أجهزة كهربائية في المنيا

تعليم المنيا تختتم الأنشطة المدرسية لـ عام 2025

حملات لمراجعة الإعلانات واللافتات غير المرخصة في المنيا

محافظ المنيا: توريد 282 ألف طن من القمح المحلي ضمن موسم 2025

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور منطقة آثار بني حسن في المنيا

الصورة الأولى لضحية بئر المنيا

الأكثر قراءة

الأهلي يحدد موعد أول ظهور لـ خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد مع الفريق

عاجزين عن رفعها، قرار ترامب بشأن سوريا فاجأ مسؤولي العقوبات في إدارته

أسعار السمك اليوم الخميس، ارتفاع قياسي في 5 أصناف والبلطي يغرد بعيدا عن المصريين

كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بكورنيش النيل في المعادي (فيديو وصور)

أسعار الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع الفراولة والخوخ والعنب وانخفاض كبير في البرقوق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس، قفزة في البامية وورق العنب ومفاجأة عن الليمون

في بث مباشر على تيك توك، مقتل مؤثرة مكسيكية بالرصاص داخل صالون تجميل (فيديو)

لجنة التظلمات تجتمع اليوم لحسم قرارها في أزمة مباراة القمة 130

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية