ينتظر عشاق الدراما المصرية عملًا جديدًا حيث تفصلنا أيام قليلة على انطلاق مسلسل حرب الجبالي الذي يضم نخبة من النجوم.

مواعيد عرض مسلسل حرب الجبالي على منصة شاهد

وسينطلق العمل عبر شاشة قناة mbc مصر ومنصة شاهد يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو، وسوف تعرض حلقات العمل من الأحد إلى الخميس وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية على منصة شاهد.

ومسلسل حرب الجبالي ينتمي لعالم المسلسلات الطويلة حيث أن عدد حلقاته يبلغ 50 حلقة.

طرح برومو مسلسل حرب الجبالي

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل حرب الجبالي إعلانا تشويقيا للعمل المقرر عرضه قريبًا بعد سنوات من التأجيل.

وكشف الإعلان عن أن الأحداث تدور حول شخصية حرب الجبالي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، والذي يتعرض لإصابة في ذراعه بعد الطعن بسكين من قبل مجهولين وتبدو ملامح عداوة بينه وبين أحمد خالد صالح.

ويأتي عرض المسلسل حاليا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

مسلسل حرب الجبالي

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" في إطار اجتماعي شعبي، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، حيث نرى تصارع بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية، كما تظهر بطلات العمل يجسدن الطمع والنزاع من أجل المال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.