مسلسل آسر الحلقة 33، آسر وحياة يعترفان بحقيقة مشاعرهما لبعضهما

تصاعدت الأحداث بشكل درامي في الحلقة الثالثة والثلاثين من مسلسل آسر، حيث يتخذ آسر قرارًا جريئًا بتكليف جابر بقتل عزت، معتقدًا أن الخلاص منه ضرورة لا مفر منها في سياق الصراع القائم وبعدما فعل في فيصل.

ورغم أن لارا تُبدي شكوكًا كبيرة في ولاء جابر وقدرته على تنفيذ هذه المهمة، فإن آسر يُصر على ثقته الكاملة فيه، غير أن المشهد يأخذ منعطفًا غير متوقع عندما يصل جابر إلى عزت.

فبين كلمات عزت التي تمتلئ بالثقة العمياء والإيمان بجابر، يتزعزع قرار الأخير، ويتأثر جابر بصدق عزت وإخلاصه، فيدرك أن ولاءه الحقيقي لا يمكن أن يكون لغيره، ويبلغ عزت أن الخطر قادم، وأن الخزل في طريقه لاغتياله، ثم يهرب به إلى مكان بعيد لحمايته.

في سياق آخر، يتعامل راغب مع جاد بود وحنان رغم أنه علم بأنه ابن مجد، بينما تُفاجأ ناي بوجود غازي في المنزل، وتصارحه بوجود شخص تحبه وتثق فيه بشدة، وهو آسر.

أما حياة، فتزور خالتها في المستشفى وهناك تصادف آسر، يكون لقاؤهما حميميًا ومليئًا بالمشاعر المكبوتة، حيث يفتح آسر قلبه لحياة، معبرًا عن حاجته إليها، وخوفه من قرار اتخذه ولا يستطيع البوح به لأحد، ويعانقها بشدة ويصارحها بأنه شعر بشيء نحوها منذ أول لحظة رأى فيها وجهها بعدما اعترفت هي له بمشاعرها وأنها تشعر بأنها تعرفه منذ سنوات طوال، وبعد الاعتراف يغادر آسر، بينما تصرخ حياة بأنها لن تكون مثل والدها.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.