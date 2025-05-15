الخميس 15 مايو 2025
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اليوم، امتحان التربية الإسلامية والدراسات والعلوم لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
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يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت أمس الأربعاء في كافة المحافظات.

 

حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية اليوم امتحان مواد "التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية" فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مواد " التفسير والحديث، والعلوم".
 

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية 

وانطلقت أمس الأربعاء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

 

حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مواد "القرآن الكريم والتربية الإسلامية"، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مواد "الفقه، والنحو والصرف".


وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفقًا للجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

 

وقد اتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.

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