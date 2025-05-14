اذكر اسم الفاعل من "طاهر"، سؤال يحير طلاب الشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية (فيديو)

عبّر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية عن آرائهم في امتحان اللغة العربية والفقه، مؤكدين أن الامتحان جاء في المجمل مناسبًا، وإن كانت بعض أجزائه تطلبت تفكيرًا عميقًا وذاكرة قوية.

ورصدت عدسة “فيتو”آراء الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة والتي جاءت كالتالي:

يقول الطالب أحمد حمد إبراهيم: "الامتحان كان حلو، وأنا كنت براجع طول السنة ومركز في دراستي، فشايف إنه كان سهل. النحو خد وقت شوية، لكنه بيعتمد على الفهم والحفظ، والصرف كمان كان سهل، حتى السؤال اللي بيتكلم عن اذكر اسم الفاعل من (طاهر) واضح إنه اسم فاعل، يعني بيصحح نفسه بنفسه. الحمد لله الامتحان كان كويس، رغم وجود أسئلة جديدة علينا زي الحكم النحوي والمعلم، احنا مش متعودين نشوفها في الامتحانات، بس هي موجودة في المنهج، وده بيخلينا نفكر ونجمع المنهج كله."

أما الطالب محمد رمضان، فأوضح أن الامتحان رغم سهولته بشكل عام، إلا أن النحو كان فيه بعض الصعوبة: " يعني جايبين أسئلة المدرسين بيقولولنا إنها مش بتيجي كتير. احنا كنا مركزين على الأسئلة اللي بتيجي في السنوات اللي فاتت، بس لقينا حاجات جديدة علينا. مثلًا، موضوع الإعراب كان نصه حلو ونصه صعب، وفيه حاجات المدرسين نفسهم استبعدوها، وقالوا إنها ما بتيجيش إلا نادرًا، وفوجئنا بيها في الامتحان."

وأضاف: "الحمد لله الامتحان في المجمل كان سهل، بس اللي وقف معايا الصرف والنحو، خصوصًا مصدر الفعل، ده اللي حسيت إني محتاج أركز عليه أكتر، والمراقبة كانت شديدة، مفيش حد عارف يغش، ودي حاجة كويسة."

وأشار الطلاب إلى أن الامتحان كان جامعًا لأجزاء متعددة من المنهج، واحتاج إلى فهم واستيعاب، بعيدًا عن التكرار المعتاد في الامتحانات السابقة.

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية

وانطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مواد " القرآن الكريم والتربية الإسلامية"، فيما ادي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مواد "الفقه، والنحو والصرف".

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