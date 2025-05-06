ارتفاع أسعار البطيخ في الأسواق وبائع يكشف فن اختيار المرمل الأحمر (فيديو وصور)



في أجواء الصيف الحارة، ما فيش أحلى من قطعة بطيخ مرملة، باردة ومنعشة! لكن في جولة قامت بها "فيتو" داخل سوق الساحل بمصر القديمة، فوجئنا بارتفاع ملحوظ في أسعار البطيخ، خاصة مع تنوع الأحجام وتفاوت الأسعار بين البطيخ الصغير، المتوسط، والجامبو.

أسعار البطيخ ترتفع... ولكن الإقبال مستمر!

في السوق، البطيخ متوفر بأحجام متنوعة تفرّق بين سعر وسعر.

في حوار خاص أجريناه مع التاجر المعروف في سوق الساحل، الحاج الطوخي، شرح لنا الأسعار بالتفصيل:"البطيخة الصغيرة بتبدأ من 50 جنيها، والمقاس المتوسط بيوصل من 100 لـ150 جنيها، أما البطيخة الجامبو الكبيرة اللي وزنها يتعدى 10 كيلو، فدي سعرها بيوصل لـ 200 جنيه."

كيف تشتري بطيخة "مرملة"؟ أسرار لا يعرفها الكثيرون!

ما تشتريش البطيخة على العمياني! الطوخي كشف لنا شوية أسرار في فن اختيار البطيخة الحلوة الحمراء المرملة، وقال:"أول حاجة تبص عليها، تكون القشرة الخارجية لامعة ومش باهتة. ثاني حاجة، لما تخبط على البطيخة، تحس بصوت ناعم ورنان، كأنك بتخبط على طبلة. دي علامة إن جوّاها حمرا مرملة.

أما البطيخة اللي بنسميها (قرعة)، خبطتها بتكون مكتومة، وده معناه إنها مش مظبوطة من جوّا."

الناس بتشتري رغم الغلاء!

لاحظنا خلال الجولة إن فيه إقبال واضح على شراء البطيخ، رغم الأسعار اللي زادت مقارنة بالعام الماضي.

الأستاذة أم ياسين، ربة منزل، قالت لنا:"مافيش صيف من غير بطيخ! حتى لو السعر غالي، بناخد بطيخة صغيرة، المهم نفرّح العيال."

جدول أسعار البطيخ في سوق الساحل – صيف 2025

نوع البطيخ السعر (بالجنيه المصري) بطيخة صغيرة تبدأ من 50 جنيه بطيخة متوسطة الحجم من 100 إلى 150 جنيه بطيخة جامبو كبيرة 200 جنيه

هل يستمر الارتفاع؟

الطوخي أكد أن الأسعار ممكن تنخفض شوية مع زيادة المعروض في منتصف الصيف، لكنه أشار إلى أن تكلفة النقل وندرة البطيخ عالي الجودة هما اللي بيخلوه غالي في أول الموسم.

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