الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة الدفاع بمجلس النواب

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة الدفاع بمجلس النواب

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة، بديوان عام المحافظة بالعريش.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة الدفاع بمجلس النواب

 

ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة علي أرض محافظة شمال سيناء، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به اللجنة في ترسيخ دعائم الأمن القومي المصري.

واستعرض المحافظ التهديدات الاستراتيجية التي تواجه الدولة المصرية علي كافة المستويات، والجهود المبذولة في احتواء هذه التهديدات.

وأوضح المحافظ كيفية تعامل الدولة علي تطوير المجتمع السيناوي نحو مستقبل أفضل وأن الجولة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين ومستمرون في البناء والتنمية لتكون سيناء في المكانة التي تستحقها.

القومي للطفولة والأمومة يحتفل بالأيتام في شمال سيناء

المنيا وشمال سيناء الأبرز، تعرف على محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

من جانبه ثمن اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة، الجهود التي تقوم بها محافظة شمال سيناء.

واصطحب المحافظ اللجنة لتفقد معبر رفح البري، مشيرًا إلى جاهزية جميع الاطقم العاملة في المعبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمن القومى المصرى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء خالد مجاور محافظ شمال سيناء لجنة الدفاع والامن القومي محافظة شمال سيناء محافظ شمال سيناء معبر رفح البري

الأكثر قراءة

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تؤكد اغتيال محمد شبانة في عملية النفق

تقلبات حادة وسريعة، الأرصاد تكشف قصة العاصفة شيماء

بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط

مدرس يتحرش بطالبات مدرسة صناعية داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية

من مخلفات الحرب، ارتفاع عدد ضحايا حريق مخزن الخردة بشربين إلى 3 وفيات و3 مصابين

الشروط والأوراق المطلوبة، فتح باب التقديم لوظائف معلم رياضيات بالأزهر غدًا

حسام البدري يكشف انفراجة في أزمة عودة الرياضيين المصريين من ليبيا

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالحصول على المال قريبا

خالد الجندي: نسب الرزق من الحرام والفواحش إلى الله سوء أدب مع رب العالمين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية