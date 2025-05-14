استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة، بديوان عام المحافظة بالعريش.

محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة الدفاع بمجلس النواب

ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة علي أرض محافظة شمال سيناء، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به اللجنة في ترسيخ دعائم الأمن القومي المصري.

واستعرض المحافظ التهديدات الاستراتيجية التي تواجه الدولة المصرية علي كافة المستويات، والجهود المبذولة في احتواء هذه التهديدات.

وأوضح المحافظ كيفية تعامل الدولة علي تطوير المجتمع السيناوي نحو مستقبل أفضل وأن الجولة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين ومستمرون في البناء والتنمية لتكون سيناء في المكانة التي تستحقها.

من جانبه ثمن اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة، الجهود التي تقوم بها محافظة شمال سيناء.

واصطحب المحافظ اللجنة لتفقد معبر رفح البري، مشيرًا إلى جاهزية جميع الاطقم العاملة في المعبر.

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