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اقتصاد

91.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء نسبة 91.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4 % والعرب على 4.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 38.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 60.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3 % وسجل العرب 6 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 163.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 7.083,3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

تعاملات الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأربعاء وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.255 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 31827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39586 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14262 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9430 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3277 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.

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