تشكيل موقعة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا

نهائي كأس إيطاليا، يخوض فريق إيه سي ميلان مواجهة نارية أمام نظيره بولونيا، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “الأولمبيكو”، ضمن نهائي كأس إيطاليا.

تشكيل ميلان أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا

وجاء تشكيل ميلان أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: فيكايو توموري – ماتيو جابيا – ستراهينيا بافلوفيتش

الوسط: أليكس خيمينيز – يوسف فوفانا – تيجاني رينديرز – ثيو هيرنانديز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – لوكا يوفيتش – رافائيل لياو

تشكيل بولونيا ضد ميلان في نهائي كأس إيطاليا

فيما ضم تشكيل بولونيا ضد ميلان في نهائي كأس إيطاليا كلا من:

حراسة المرمى: لوكاس سكوربسكي

الدفاع: أيميل هولم – سام بوكيما – جون لوكيمي – خوان ميراندا

الوسط: ريكاردو أورسوليني - فيرجسون – ريمو فرويلر – جيوفاني فابيان

الهجوم: دان ندوي – سانتياجو كاسترو

ويأمل ميلان تحقيق لقب كأس إيطاليا لأول مرة منذ 2003، فيما يسعى بولونيا لتحقيق لقب كأس إيطاليا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1974.

وسيتأهل الفائز باللقب للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكان ميلان وبولونيا التقيا مؤخرًا ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث قلب ميلان تأخره إلى فوز بنتيجة 3-1 على أرضه.

موعد نهائي كأس إيطاليا 2025

وتقام مباراة نهائي كأس إيطاليا لموسم 2024-25 بين ميلان أمام بولونيا على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية بين ميلان ضد بولونيا في نهائي كأس إيطاليا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بشكل حصري عبر قنوات “أبو ظبي الرياضية” الإماراتية.

ونجح نادي ميلان في التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز أمام ساسولو بنتيجة 6-1، قبل أن يقصي روما بثلاثية مقابل هدف، ليواجه غريمه التقليدي إنتر في نصف النهائي ويتعادل معه ذهابًا 1-1، ثم يحقق فوزًا عريضًا إيابًا بنتيجة 3-0، ليحسم بطاقة العبور برباعية في مجموع المباراتين.

في المقابل، تأهل بولونيا بعد فوز كبير على مونزا (4-0) في بداية مشواره، ثم الفوز على أتالانتا في ربع النهائي بهدف دون رد خارج أرضه، وواصل تفوقه في نصف النهائي على حساب إمبولي، بثلاثية نظيفة ذهابًا، و2-1 إيابا، ليحجز مكانه في النهائي لأول مرة منذ 1974.

ويمتلك ميلان خبرة كبيرة في نهائيات كأس إيطاليا، حيث سبق له الظهور في 14 نهائيًا، وحقق اللقب في 5 مناسبات، كان آخرها عام 2003 عندما تفوق على روما بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما آخر ظهور لفريق ميلان في النهائي فكان عام 2018، حين خسر أمام يوفنتوس، في حين تعود آخر مرة فاز فيها بنهائي يُقام في العاصمة روما إلى عام 1973، حين تغلب على يوفنتوس.

في المقابل، يخوض بولونيا النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز في النهائيين السابقين اللذين خاضهما، ويعود آخر تتويج للفريق في البطولة إلى عام 1974، حين تغلب على باليرمو بركلات الترجيح.

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