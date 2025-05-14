افتتاح معرض "الزينة في القرن الحادي والعشرين" بمكتبة الإسكندرية

افتتحت مكتبة الإسكندرية فعاليات معرض "الزينة في القرن الحادي والعشرين"، اليوم الأربعاء، المُقام بالتعاون مع سفارة جمهورية سلوفاكيا في القاهرة والقنصلية الفخرية بالإسكندرية.

ويضم نسخة محدودة من لوحات "بارتا" السلوفاكية وهي زينة رأس تقليدية نادرة توشك على الانقراض، بحضور لينكا ميهاليكوفا؛ سفيرة جمهورية سلوفاكيا في مصر، وأنجلينا آيخهورست؛ رئيسة الوفد الأوروبي في مصر، ساشو بودلسنيك؛ سفير سلوفينيا في مصر، ومحمد النجار؛ القنصل الفخري لجمهورية سلوفاكيا في الإسكندرية، والدكتور محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والسيدة هبة الرافعي، قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام.

في بداية كلمتها؛ رحبت "الرافعي" بالحضور نيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، موضحة أن المعرض الذي يضم مجموعة محدودة ونادرة من فن "بارتا" السلوفاكي، وهي مناسبة مميزة تعتبرها المكتبة خطوةً مهمةً نحو تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفاكيا.

وأضافت "لا يقتصر هذا الاحتفال على فرصة لمشاهدة مجموعة ثرية ومبدعة من الأعمال الفنية المذهلة بل يعكس أيضًا التزامنا بمد جسور التعاون والتواصل بين مصر والعديد من الثقافات الأخرى، ويعزز رسالتنا في تقديم الثقافة والفن للجمهور المصري والعالمي، ونحن على ثقة بأن هذا الحدث سيسهم في إثراء الحوار الثقافي بين مصر وجمهورية سلوفاكيا ويعمق التفاهم المتبادل بين شعبينا".

فيما عبرت السيدة لينكا ميهاليكوفا، عن سعادتها باستضافة مكتبة الإسكندرية للمعرض، باعتبارها مؤسسة عالمية مرموقة في تعزيز العلاقات الثقافية بين الأمم، ويهدف المعرض إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي السلوفاكي في مجال النسيج والإكسسوارات واحتفالٍ رمزيٍّ باسمها في القرن الحادي والعشرين.

وأضافت "ميهاليكوفا" إن كلمة "حفلة" تشير في اللغة الإنجليزية إلى الاحتفال والمرح، ولكنها في اللغة السلوفاكية تعني في صيغة الجمع إكليل رأس للشابات غير المتزوجات، كن يرتدينه قبل الزواج لذا فهو يشير في النهاية إلى احتفال الحياة، أما تاريخ الحفل فقد اختلف من منطقة لأخرى وكان وسيلةً للشابات للتحضير للاحتفال بالزفاف.

وأشارت "ميهاليكوفا" إلى أنه على الرغم من أن سلوفاكيا دولة صغيرة فإن كل قرية لديها زخارف مختلفة وحفلات مختلفة يمكنهم تقديم أنفسهم بها، مضيفة أن المعرض يهدف إلى تقديم القديم بطريقة جديدة وبطريقة فنية تضم صورة فوتوغرافية ورسوم توضيحية، بالإضافة إلى رسم على الوجه يعزز الزخارف المستخدمة في الحفلات.

ومن جانبه؛ قال محمد النجار، إن هذا المعرض يعكس التقاليد السلوفاكية، وهذه القطع ليست مجرد زينة بل هي تحف ثقافية تكشف عن هوية المنطقة ومجتمعاتها السلوفاكية وإبداعها وحرفيتها، والمعرض ثمرة تعاون استثنائي بين فنانين ومصورين، نسجوا إرث الماضي في حوار مع الحاضر، إنه تفسير فني للتراث يحفظ ويعيد تصويره من أجل الأجيال القادمة.

يعرض المعرض تيجان الرأس والأكاليل التاريخية التي كانت ترتديها الفتيات غير المتزوجات، وهو مشروع فريد من نوعه من إعداد المصورَين السلوفاكيين لوبومير سابو وزوزانا سيناشيوفا، بالتعاون مع عالمة الفولكلور كاترينا سابوفا، ويهدف المشروع إلى إحياء التراث الثقافي والعادات السلوفاكية وتعريف الجيل المعاصر بها من خلال رؤية فنية حديثة.

ويمثل هذا المعرض مزيجًا نادرًا بين الفن والعِلم حيث يجمع بين البحث الإثنوغرافي والتصوير الفني المدعّم برسمات على الوجه، ويضم المعرض 50 لوحة فوتوغرافية عالية الجودة لفتيات يرتدين تيجان الرأس التقليدية مع زخارف مرسومة يدويًا على الوجوه إلى جانب عرض لبعض الأزياء الشعبية الأصلية المصحوبة بالتيجان.

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