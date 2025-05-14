تحديث جديد لتطبيق "تيك توك"، إطلاق أداة جديدة لتحويل الصور إلى مقاطع فيديو

تواصل تطبيقات عرض ومشاهدة الفيديوهات ومن بينها «تيك توك» تطوير منصاتها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التى تحدث بسبب الذكاء الاصطناعي.

وكشفت منصة "تيك توك" عن إطلاق أول ميزة الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى مقاطع فيديو.

الميزة الجديدة فى تيك توك

الميزة الجديدة من التطبيق تُسمى "تيك توك AI Alive"، وتتيح للمستخدمين تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو ضمن قصص "تيك توك".

طريقة توفر الميزة الجديدة

تتوفر هذه الميزة فقط عبر كاميرا القصص في "تيك توك"، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة بتأثيرات حركية وجويّة وإبداعية.

على سبيل المثال، إذا كانت صورتك الثابتة تُظهر سماءً وسحبًا ومحيطًا، يُمكن لـ "تيك توك" تحويلها إلى فيديو حيث تتغير ألوان السماء تدريجيًا، وتبدأ السحب بالانجراف، ويسمع المستخدم صوت تحطم الامواج، أو يُمكنك تحريك صورة سيلفي جماعية تُبرز الإيماءات والتعبيرات.

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