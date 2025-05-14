الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل حزب الجبهة الوطنية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل حزب الجبهة الوطنية، فيتو

استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفدًا من حزب الجبهة الوطنية في مكتبه بديوان عام المحافظة.
 

محافظ شمال سيناء يستقبل حزب الجبهة الوطنية

 

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل والتنسيق مع الكيانات الحزبية والسياسية الفاعلة في المجتمع المصري.

ضم وفد الحزب المهندس محمد الحبيب الديب، أمين الحزب وأعضاء الحزب بمحافظة شمال سيناء.

خلال اللقاء، أعرب المحافظ عن أمله في أن يسهم الحزب بشكل فعّال في تعزيز الحياة السياسية والحزبية في مصر، متمنيًا التوفيق لجميع قيادات الحزب في خدمة الوطن والمواطن.

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كما استعرض جهود المحافظة منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بشمال سيناء وحرص الدولة على دفع عجلة التنمية من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى وإتاحة فرص العمل لأبناء سيناء ودمجهم في خطط التنمية على مستوى الجمهورية.

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