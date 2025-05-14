محمد صلاح صائد الجوائز ومحطم الأرقام، ينتظر التتويج بالحذاء الذهبي، ولقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ينافس حكيمي على جائزة أحسن لاعب أفريقي، والكرة الذهبية تداعب الفرعون

قدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، موسمًا استثنائيًا هو الأفضل في مسيرته الكروية، ليلعب دورًا محوريًّا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 وبات محمد صلاح أبرز المرشحين لحصد عدد من الجوائز الفردية بعد تألقه مع الريدز.

“فيتو” ترصد أبرز الجوائز الفردية التي ينافس عليها الفرعون محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي، حيث جاءت كالتالي:



الحذاء الذهبي لـ الدوري الإنجليزي

اقترب محمد صلاح من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتصدر حاليًا قائمة ترتيب هدّافي البريميرليج برصيد 28 هدفًا، متفوقًا على ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، صاحب الوصافة برصيد 23 هدفًا، والنرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 21 هدفًا.

وفي حالة نجاح محمد صلاح في حصد جائزة الحذاء الذهبي سيكون ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يحصد الجائزة 4 مرات، إذ سبقه الفرنسي تييري هنري مع أرسنال.

ويحتاج محمد صلاح إلى تسجيل 8 أهداف، فيما تبقى من الموسم، حتى يكون أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي بموسم واحد والذي حققه هالاند برصيد 36 هدفًا.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلن بول مكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، تتويج "مو" بجائزة رابطة الكتاب المُقدمة لأفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم، حيث يتسلم الجائزة يوم 22 مايو الحالي، بعد حصوله على 90% من إجمالي الأصوات، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، بعدما حصل عليها في عامي 2018 و2022، متساويًا مع تييري هنري، نجم آرسنال التاريخي.

كما يُعد محمد صلاح مُرشحًا للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعدما سبق وتوّج بها مرتين، بعد أدائه المميز مع ليفربول خلال الموسم الجاري.

أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي

جوائز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي لم تتوقف عند الهداف أو أفضل لاعب، وإنما ينافس على جائزة أفضل صانع ألعاب في لابريمييرليج، حيث يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 أسيست، ليُصبح مُرشحًا بقوة للفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي.

لاعب الموسم في ليفربول

أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي جعلته أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الحالي، خاصة أنه حصد جائزة لاعب الشهر في الريدز عدة مرات على مدار الموسم الحالي، وفي حالة فوزه بها ستصبح المرة الخامسة التي يتوج بها منذ انضمامه إلى ليفربول.



الحذاء الذهبي الأوروبي

ينافس محمد صلاح أيضا على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، اتلي تمنح لهداف الدوري الأوروبية الكبرى، حيث يتم احتسابه الجائزة بنظام النقاط، حيث يحصل لاعبو الدوريات الخمسة الكبرى على نقطتين مقابل كل هدف مسجل، فيما يحصل لاعبو باقى الدوريات على نقطة ونصف للهدف الواحد.

ويتصدر فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج، قائمة ترتيب هدافي الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 57 نقطة (38 هدفًا)، يليه محمد صلاح برصيد 56 نقطة (28 هدفًا)، ثم روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة برصيد 50 نقطة (25 هدفًا)، يليه الثنائي هاري كين لاعب بايرن ميونخ، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد، في المركز الرابع برصيد 48 نقطة (24 هدفًا لكليهما).

ولم يسبق لأى لاعب عربي أن حقق جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، وإذا تمكن محمد صلاح من تحقيق هذا الإنجاز، فسيكون أول لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة.

أفضل لاعب في أوروبا

ينافس محمد صلاح بقوة على الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2025، بعدما ساهم في 56 هدفا من بينهم تسجيل 33 هدفًا و23 أسيست في كل البطولات خلال 49 مباراة مع ليفربول، إلا أن الفرعون يواجه منافسة قوية مع عدد من اللاعبين المميزين في أوروبا على رأسهم يامين لامال وكيليان مبابي ورافينيا.

أفضل لاعب في قارة إفريقيا

أرقام محمد صلاح مع ليفربول واقترابه مع منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 2026، بجانب التأهل إلى أمم أفريقيا، جعلته أبرز المُرشحين على الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخه، وسيكون المنافس الوحيد له هو المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، الذي قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنرت ميلان.

حلم الكرة الذهبية

الفوز بجائز الكرة الذهبية يعد أبرز أحلام محمد صلاح، حيث تعتمد جائزة الكرة الذهبية على الأداء الفردي والمساهمة الجماعية ونتائج الموسم الكروي، وهو الأمر الذي نجح فيه محمد صلاح، حيث بفضل أهدافه الحاسمة، نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، وسط منافسة قوية من الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يمتلك فرصة قوية للفوز بالجائزة في ظل وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بجانب تأهل فريقه إلى بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما يُعزز موقفه.

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