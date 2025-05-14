الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي: بعض كليات عين شمس نشأت قبل ظهور الجامعة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك كليات بجامعة نشأت قبل انشاء الجامعة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر جامعة عين شمس، أن التصنيف الدولي للجامعات المصرية في البرامج البينية أثبت وجود 4 جامعات ضمن أفضل ١٠٠ جامعة على مستوى العالم.  

 

من جانبه، قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة حملت رسالة علمية للبشرية، مشيرا إلى أنه نسعى إلى تخريج أجيال قادرة علي مواجهة تحديات المستقبل. 

انطلق منذ قليل مؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر تحت شعار "عين شمس ٧٥ عاما من التميز والريادة.. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"، بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور. وعدد من الوزراء من ضمنهم وزير الأوقاف، وعدد من رؤساء الجامعات. 

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا ‏والبحوث، ونائب رئيس المؤتمر.

يأتي المؤتمر متزامنًا مع احتفال الجامعة باليوبيل الماسي لتأسيسها، لتتوج 75 عامًا من العطاء العلمي والريادة المجتمعية، لرحلتها التى بدأت عام 1950  لتحمل على عاتقها رسالة العلم والمعرفة، لتكون منارةً للفكر، وصرحًا للإبتكار، وجسرًا يربط الماضي العريق بالمستقبل الواعد.

ويتضمن مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي الثالث عشر عدة جلسات علمية متنوعة، حيث تشمل فعاليات اليوم الأول جلسة حول دور الجامعة في دعم المشروعات القومية الكبرى، وجلسة حول جوائز النشر الدولي، وأخرى عن مستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى جلسة خاصة بجامعة عين شمس الأهلية.

كما يشهد اليوم الأول انطلاق المؤتمر السنوي الثالث للجمعية العلمية للقياس والتقويم- اتحاد الجامعات العربية - بالتعاون مع المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بُعد، تحت عنوان: “ممارسات جودة التعليم: مسارات مبتكرة نحو التميز”.

ويختتم اليوم الأول بحفل الافتتاح الرسمي وجلسة خاصة بعنوان “بداية” حول بناء الإنسان وتنمية القدرات.

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