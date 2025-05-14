مصرع شخصين وإصابة 4 في حريق داخل مخزن خردة في الدقهلية

شهدت قرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حادثًا مؤلمًا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين، إثر نشوب حريق ضخم في أحد مخازن الخُردة بالقرية.

وعلى الفور، تم إخطار غرفة العمليات المركزية بمحافظة الدقهلية، والتي وجّهت بسرعة تحرك جميع الأجهزة المعنية، حيث وصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالات الوفاة.

وقامت فرق الحماية المدنية بالسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.

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