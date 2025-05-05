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ثقافة وفنون

زين الزين، روتانا تكشف موعد طرح ألبوم نجوى كرم الجديد

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

تطرح الفنانة اللبنانية  نجوى كرم ألبومها الجديد “زين الزين” مساء الغد الثلاثاء.

 

وشوقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات جمهورها للألبوم وكشفت عن إعلان قصير له قبل طرحه كاملًا غدًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

 

نجوى كرم

وفي وقت سابق، كانت نجوى كرم قد قدمت مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

 

و قدمت نجوى لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

 

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

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