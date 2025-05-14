الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدًا من الكنيسة المصرية لتوثيق التواصل المجتمعي

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفدًا من الكنيسة المصرية برئاسة الأنبا آرميا، الأسقف العام رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، بحضور الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، منسق بيت العائلة.

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدًا من الكنيسة المصرية لتوثيق التواصل المجتمعي

تأتي الزيارة في إطار التواصل المجتمعي؛ لتوطيد العلاقات التي تؤكد التلاحم بين نسيج الشعب المصري.

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