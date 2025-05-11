الأحد 11 مايو 2025
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رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض إبداع طالبات كلية التربية الفنية

معرض الأعمال الفنية
معرض الأعمال الفنية لطالبات شعبة التربية الفنية

 افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اليوم الأحد، معرض الأعمال الفنية لطالبات شعبة التربية الفنية بكلية التربية الفنية للبنات بالقاهرة.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه، الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، ممثل الأزهر الشريف في مجلس الشيوخ المصري، والدكتورة هبة سعودي، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم للبنات بالقاهرة منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد العربي، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية للبنين بالقاهرة، والدكتورة هبة محمد جليله الأمين العام المساعد لفرع البنات.

وعبَّر رئيس الجامعة عن سعادته  بجهود الطالبات، مشيدًا بجهودهم في رفع شعار (صنع في مصر صنع في جامعة الأزهر).

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض إبداع طالبات التربية الفنية 

وثمن الإنتاج الفني للطالبات من اللوحات الفنية والأعمال اليدوية، مؤكدًا أن المعرض وما تضمنه من لوحات فنية وأعمال يدوية يعكس وعي الطالبات، مثمنًا جهود فريق (طلاب من أجل مصر) بفرع البنات في تجهيز المعرض الفني.

وفي ختام المعرض حرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

 معمل الاختبارات الإلكترونية بفرع البنات 

وعلى هامش افتتاح المعرض تفقد رئيس الجامعة ونائبه أعمال الإنشاءات في معمل الاختبارات الإلكترونية بفرع البنات بسعة 360 جهازَ كمبيوتر.

وطالب رئيس الجامعة الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمالها؛ حتى يتسنى استخدامها في أداء الاختبارات الإلكترونية للطالبات بفرع البنات.

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