18 طعنة وجثة في المصرف.. جريمة تهز قرية ميت حبيش بالغربية.. مقتل صاحب محل أدوات منزلية بسبب الطمع

خيم الحزن على قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، بعد أن لقي رجل خمسيني مصرعه إثر تعرضه لطعنات على يد اثنين من معارفه، طمعًا في مبلغ مالي كان بحوزته.

الجريمة لم تقتصر على إزهاق روح بريئة، بل حملت في طياتها قسوة بالغة، حين قرر الجانيان التخلص من الجثمان بإلقائه في مصرف قرية سبطاس بعد تكبيل الجثة وإغراقها عمدًا.

رحلة بلا عودة

"ساهر. أ"، رجل معروف في قريته بحُسن الخُلق والطيبة، خرج من منزله ذات صباح يحمل مبلغ 50 ألف جنيه، ظنًا منه أنه يسدي جميلًا لأشخاص يعرفهم، ويثق بهم.. لم يكن يعلم أن تلك اللحظة ستكون آخر عهده بالحياة، ولا أن من طلبوا مساعدته سيتحولون في لحظة إلى قاتلين.

18 طعنة وجثة مقيدة

التحقيقات كشفت أن الجنايين -أحدهم صاحب محل دواجن والآخر عامل- خططا لاستدراجه، بحجة حاجتهما إلى المال لشراء دواجن من مزرعة، وما إن تسلما المبلغ حتى انهالا عليه بالطعن.

18 طعنة نافذة كانت كفيلة بإنهاء حياته، قبل أن يقيداه بحبل، ويضعا على صدره "شيكارة" مملوءة بالحجارة، ثم ألقيا جثمانه في مصرف، في محاولة يائسة لإخفاء آثار جريمتهما.

الحزن يكسو القرية حزنا على الضحية

الحكاية وصلت إلى أجهزة الأمن بعد تلقى بلاغ من أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، أفاد بالعثور على جثة مجهولة في أحد المصارف. وبعد جهود التحري، تم تحديد هوية الضحية، وتبين أنه ساهر الذي أُبلغ عن تغيبه منذ أيام.

وكشفت تحريات البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الجريمة صاحب محل فراخ وعامل، قاما باستدراج الضحية بحجة اقتراض مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه لشراء دواجن، ثم غدرا به وقتلاه داخل محل الجريمة.

جريمة مروعة وتفاصيل صادمة

وأشارت التحريات في يوم الواقعة، حضر المجني عليه إلى المتهمين لتسليم المبلغ، ليقوم الجانيان بتوجيه 18 طعنة نافذة له بسلاح أبيض، وبعد تنفيذ الجريمة، قاما بتكبيله بحبل، ووضعا على صدره "شيكارة" مملوءة بالحجارة، ثم ألقيا الجثة في المصرف خشية اكتشاف أمرهما، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

ضبط المتهمين وحبسهم

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم عرضهما على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قلب مكسور وأسرة مكلومة

وراء تفاصيل الجريمة، تقف أسرة مفجوعة وأبناء لم يستوعبوا بعد أن والدهم خرج من أجل المساعدة، ولم يعد وزوجته، التي كانت تنتظر عودته لتناول الغداء، استقبلت بدلًا من ذلك خبرًا صادمًا، غيّر حياتهم إلى الأبد.

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