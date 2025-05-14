ضبط سائقي ميكروباص و4 تكاتك بعد استعراضات خطرة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من قائدي المركبات، ظهروا في مقطع فيديو أثناء أداء حركات استعراضية خطرة بشوارع منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

ضبط قائدي ميكروباص و4 توك توك بعد استعراضات خطرة بالدخيلة في الإسكندرية

تحديد وضبط المتهمين والمركبات

وعقب إجراء التحريات والفحص، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط سيارة أجرة "ميكروباص" و4 مركبات "توك توك"، بالإضافة إلى قائديها، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض والتباهي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المركبات وقائديها، في إطار التصدي للسلوكيات المرورية المتهورة، التي تمثل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

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